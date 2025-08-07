Cantadas para Balada: As 15 melhores para usar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está na balada e não sabe como chegar em alguém da melhor forma? Separamos uma listinha com as melhores cantadas para você usar e chamar atenção!

Clique aqui e escute a matéria

A balada é o lugar perfeito para conhecer novas pessoas.

É nesse momento que as cantadas entram em jogo, mas na maioria das vezes, sempre são as mesmas.

Nesta matéria, vamos apresentar cantadas que são mais divertidas para você lançar na balada. Veja agora e aproveite!

Cantadas para Balada

Segundo o "Mensagens com amor", essas são as melhores cantadas de balada:

Imagem ilustrativa de uma balada! - Reprodução/ iStock

1. A próxima cantada pode não ser certeira, mas pelo menos arrancará risos da pessoa: “Você tem três opções: você fica comigo, ou eu fico com você, ou nós ficamos juntos. Qual você escolhe?”.

2. Se você quer ser fofo e engraçado, poderá falar: “Adoraria dar um presente a você, mas esqueci como se embrulha um beijo, você pode me ajudar?”.

3. Você pode modernizar uma cantada clássica: “Você tem um garfo? Não, por quê? Por que eu estou dando sopa”; E a pessoa vai dizer: “Não seria colher?”. É aí que você finaliza: “É porque eu sou difícil.”.

4. Além de conquistar a pessoa, já garante o contatinho: “Qual o seu Instagram? Minha mãe sempre me disse que eu tenho que seguir o meu sonho”.

5. Não pensa muito, tenha atitude, chega na pessoa e fala: “Eu fiquei um tempo pensando no que eu ia te falar, mas acho que um beijo fala mais que mil palavras”.

6. Quem disse que não se pode ser romântico na balada? Para conquistar, pode-se falar isto: “Se existe amor à primeira vista, não sei, mas quando te vi me apaixonei”.

7. Quer pegar o contatinho da pessoa, manda esta: “Eu perdi o número do meu telefone… Me empresta o seu?”.

8. Fica observando a pessoa, aproxima-se dela e fala: “Eu estava te olhando, sabia que te conhecia de algum lugar e só descobri agora de onde, dos meus sonhos”.

9. Fazendo um trocadilho com música, você pode falar assim: “Eu não sou Bruno e Marrone, mas do jeito que você me olha, vai dar namoro”.

10. Se você já conhece o lugar e quer chegar em alguém, poderá dizer: “Eu sempre achei que essa balada era boa, mas depois que vi você aqui ela se tornou muito melhor”.

11. Para quem gosta de ser engraçadinho e usar trocadilho, vai a opção: “Você gosta de Toddy? Porque eu posso ser toddynho seu”.

Veja também: 10 cantadas criativas para deixar sua namorada ainda mais apaixonada

12. Quando você já começou uma conversa com a pessoa, pode mandar isto: “Você não é o Google, mas parece que tem tudo o que eu procuro”.

13. Se você vir que a pessoa está sorrindo, parecendo feliz, diga a ela: “O seu sorriso deve ser um vírus, porque contaminou o meu coração”.

14. Na ausência de cantadas, você pode falar isto: “Com licença, gostaria de saber qual é a cantada que funciona melhor com você?”.

15. A cantada pode até ser ruim, mas você pode ter uma boa chance se mostrar atitude. Seja engraçado dizendo: “Se você fosse um pum, eu nunca te soltaria”.