Cantadas para Balada: As 15 melhores para usar!
Está na balada e não sabe como chegar em alguém da melhor forma? Separamos uma listinha com as melhores cantadas para você usar e chamar atenção!
Clique aqui e escute a matéria
A balada é o lugar perfeito para conhecer novas pessoas.
É nesse momento que as cantadas entram em jogo, mas na maioria das vezes, sempre são as mesmas.
Nesta matéria, vamos apresentar cantadas que são mais divertidas para você lançar na balada. Veja agora e aproveite!
Cantadas para Balada
Segundo o "Mensagens com amor", essas são as melhores cantadas de balada:
1. A próxima cantada pode não ser certeira, mas pelo menos arrancará risos da pessoa: “Você tem três opções: você fica comigo, ou eu fico com você, ou nós ficamos juntos. Qual você escolhe?”.
2. Se você quer ser fofo e engraçado, poderá falar: “Adoraria dar um presente a você, mas esqueci como se embrulha um beijo, você pode me ajudar?”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Você pode modernizar uma cantada clássica: “Você tem um garfo? Não, por quê? Por que eu estou dando sopa”; E a pessoa vai dizer: “Não seria colher?”. É aí que você finaliza: “É porque eu sou difícil.”.
4. Além de conquistar a pessoa, já garante o contatinho: “Qual o seu Instagram? Minha mãe sempre me disse que eu tenho que seguir o meu sonho”.
5. Não pensa muito, tenha atitude, chega na pessoa e fala: “Eu fiquei um tempo pensando no que eu ia te falar, mas acho que um beijo fala mais que mil palavras”.
6. Quem disse que não se pode ser romântico na balada? Para conquistar, pode-se falar isto: “Se existe amor à primeira vista, não sei, mas quando te vi me apaixonei”.
7. Quer pegar o contatinho da pessoa, manda esta: “Eu perdi o número do meu telefone… Me empresta o seu?”.
8. Fica observando a pessoa, aproxima-se dela e fala: “Eu estava te olhando, sabia que te conhecia de algum lugar e só descobri agora de onde, dos meus sonhos”.
9. Fazendo um trocadilho com música, você pode falar assim: “Eu não sou Bruno e Marrone, mas do jeito que você me olha, vai dar namoro”.
10. Se você já conhece o lugar e quer chegar em alguém, poderá dizer: “Eu sempre achei que essa balada era boa, mas depois que vi você aqui ela se tornou muito melhor”.
11. Para quem gosta de ser engraçadinho e usar trocadilho, vai a opção: “Você gosta de Toddy? Porque eu posso ser toddynho seu”.
12. Quando você já começou uma conversa com a pessoa, pode mandar isto: “Você não é o Google, mas parece que tem tudo o que eu procuro”.
13. Se você vir que a pessoa está sorrindo, parecendo feliz, diga a ela: “O seu sorriso deve ser um vírus, porque contaminou o meu coração”.
14. Na ausência de cantadas, você pode falar isto: “Com licença, gostaria de saber qual é a cantada que funciona melhor com você?”.
15. A cantada pode até ser ruim, mas você pode ter uma boa chance se mostrar atitude. Seja engraçado dizendo: “Se você fosse um pum, eu nunca te soltaria”.