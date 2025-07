14 cantadas de 'Boa Noite' para o crush

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está pensando naquela pessoa especial e deseja enviar uma mensagem?

Não fique somente naquele "Boa Noite" simples, seja mais criativo e envie uma cantada para a pessoa amada.

Nesta matéria, vamos apresentar algumas cantadas criativas para você compartilhar. Veja agora!

Cantadas de 'Boa Noite' para o crush

1. Tô com sono, mas não queria dormir sem te desejar uma boa noite e uns bons sonhos (comigo).

2. Amanhã é outro dia... para eu te mandar mensagem de novo. Boa noite!

3. Espero que seus sonhos sejam tão lindos quanto você. Boa noite!

4. Boa noite! Que você descanse e recarregue as energias para me aturar amanhã.

5. Boa noite! Sonha com os anjinhos... mas pode sonhar um pouquinho comigo também, não faz mal.

6. Boa noite! Que você sonhe comigo, mas não se assuste se eu aparecer nos seus sonhos.

7. Sua beleza me tira o sono, mas seu sorriso me faz querer sonhar. Boa noite!

8. Boa noite! Se for sonhar com anjos, não se esqueça de que já me conhece.

9. Seu dia foi corrido? Relaxa, amanhã tem mais um dia pra você pensar em mim. Boa noite!

10. Meu dia só termina quando te desejo boa noite. Pronto, agora posso dormir feliz!

11. Nem o travesseiro é tão fofo quanto você. Boa noite!

12. Dizem que o primeiro pensamento antes de dormir é o que se concretiza. Então, que você sonhe com a gente!

13. Seu sono deve ser uma obra de arte, porque você acorda uma obra de arte. Boa noite!

14. Eu devia ser pago pra te desejar boa noite, porque é um serviço de qualidade. Durma bem!