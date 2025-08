10 cantadas de bom dia para começar o dia com um crush sorrindo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tem coisa melhor do que acordar com aquela notificação especial no celular? E se for acompanhada de uma cantada fofa, divertida — ou até ousada —, melhor ainda!

Para quem gosta de mandar aquela mensagem matinal diferente, selecionamos 10 cantadas de bom dia que vão fazer seu crush começar o dia com um sorriso no rosto (ou com o coração acelerado). Confira!

1. "Bom dia! Dormiu bem? Porque eu sonhei com você a noite toda."

Clássica, direta e cheia de charme. Já pode pedir um café com açúcar depois dessa.

2. "Se o dia amanheceu lindo, imagina quando você acordar."

Ideal pra mandar quando sabe que o crush ainda está dormindo... e vai acordar com a autoestima nas nuvens.

3. "Acordei com vontade de tomar café… e de você também."

Perfeita para os flertes que já estão no modo mais ousado. Café com tensão no ar.

4. "Bom dia, raio de sol. Ilumina meu dia ou só minha timeline mesmo?"

Cantada moderna para quem vive online, mas não tira o crush da cabeça nem no café da manhã.

5. "Se hoje chover, a culpa é sua. Você roubou meu sol com esse sorriso."

Charmosa e bem-humorada. Dá até para adaptar pro clima do dia.

6. "Já dei bom dia pro mundo, agora falta você me dar um beijo."

Essa é para os flertes que já estão pegando fogo. Entendedores entenderão.

7. "Não preciso de despertador. Sua mensagem já seria o meu bom dia ideal."

Romântica e perfeita para aquela indireta direta sobre como o dia poderia começar melhor.

8. "Bom dia, crush. Você sonhou comigo? Porque eu tenho provas que sim!"

Para os mais confiantes ou brincalhões, vale até inventar um sonho e começar a conversa.

9. "Tem café aí ou só essa vontade de você?"

Essa cantada tem cheiro de sexta-feira e vontade de pular direto para o fim de semana a dois.

10. "Hoje o dia promete: tem você no meu pensamento desde o bom dia."

Fechando com clima fofo, mas cheio de intenção. Aposta certeira para corações mais sensíveis.