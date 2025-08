10 indiretas para crush pesadas (e com aquele toque safado)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para aquele crush que some, responde quando quer ou só aparece na hora errada: essas indiretas vão direto no ego e esquentam o clima.

Todo mundo já teve (ou tem) aquele crush que vive no modo “online e ignorando”, responde quando quer, some do nada ou até dá uma moralzinha… só quando é conveniente. Pois bem: a hora do recado chegou!

Aqui vão 10 indiretas pesadas, com duplo sentido e um leve cheiro de provocação no ar, pra postar nos stories, mandar no close friends ou deixar no status só pra ver se a criatura se toca.

Confira essas 10 indiretas para usar sem dó (e postar com gosto)

"Sumiu? Sorte sua. Se tivesse ficado mais, não sairia mais da minha cama."

Perdeu mais que o timing.

"Não sou delivery, mas se pedisse com jeitinho… eu ia."



Só não demora, que eu esfrio.

"Tem gente que me provoca e nem sabe o que tá perdendo. Ou sabe, e tem medo."



Vontade não falta, coragem talvez.

"Te deixei com vontade e nem precisei encostar."



Imagina se eu coloco a mão…

"Se bater saudade, bate na minha porta — ou em mim mesmo."



Escolha com sabedoria.

"Você brincou com fogo. Pena que não sou de apagar incêndio, eu aumento."



Queimou? Nem comecei.

"Quando eu fico quieta(o), é porque já imaginei mil coisas indecentes com você."



E nenhuma envolvia conversa.

"Queria você aqui. Mas sem roupas, sem vergonha e sem enrolação."



Ou seja, do jeito que presta.

"Tem saudade que a gente resolve com beijo. Outras… com parede."



Fica ao seu critério.

"Me ignora agora. Depois não reclama se me ver servindo calor pra outro alguém."



Porque frio, meu bem, só o coração — às vezes.

Direta que parece indireta: um clássico do flerte afiado



Se o crush entendeu o recado, vai correr atrás. Se não entendeu, vai ficar coçando a cabeça (e o desejo).