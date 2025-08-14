Frases de 'bom dia' para namorada: 10 opções lindas para copiar
Surpreenda sua namorada enviando uma mensagem linda de "bom dia". Separamos uma listinha com as melhores opções para você copiar!
Clique aqui e escute a matéria
Acordar e ter a pessoa amada em seus pensamentos é uma das melhores sensações do mundo.
Enviar uma mensagem de "bom dia" para a sua namorada não é apenas um gesto de carinho, mas uma maneira de mostrar que ela é a primeira coisa em que você pensa ao começar o dia.
Nesta matéria, separamos 10 opções lindas e criativas para você copiar e enviar agora mesmo!
Frases de 'bom dia' para namorada
Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens românticas para enviar:
1. Meu amor, ontem sonhei com você e acordei com um sorriso frouxo no meu rosto. Espero que tenha dormido bem. Bom dia!
2. Meus dias se tornaram melhores e minhas manhãs gloriosas desde que você entrou na minha vida. Bom dia, meu amor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Bom dia, amor da minha vida! Que você tenha uma manhã exuberante e fabulosa, do jeitinho que você merece!
4. Você é a cor dos meus dias e a luz das minhas noites.
Bom dia, meu eterno amor.
5. Que sua manhã seja tão doce quanto os seus beijos. Bom dia, amor da minha vida.
6. Desejo um dia maravilhoso para você que me completa todas as noites. Bom dia, meu amor!
7. Hoje acordei com você em meus pensamentos. Logo me peguei sorrindo, pois sabia que o dia seria especial. Bom dia, meu amor.
8. Que esta manhã iluminada te lembre da força do amor que sinto por você. Bom dia!
9. Acordo todos os dias agradecendo a Deus por ter você na minha vida. Você é meu porto seguro e a razão da minha felicidade. Bom dia, meu amor.
- Veja também: 15 frases lindas de reflexão sobre a vida!
10. Acordar pensando em você é garantia de uma manhã gloriosa e iluminada. Bom dia, meu amor.