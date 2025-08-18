fechar
Mensagens | Notícia

10 frases criativas para colocar na bio do Instagram!

Quer inovar com criatividade o seu perfil no Instagram? Separamos algumas frases para você colocar na bio e deixar sua página estilosa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 18/08/2025 às 8:07
Imagem ilustrativa de um celular com aplicativos!
Imagem ilustrativa de um celular com aplicativos! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

A bio do Instagram é o seu cartão de visitas digital!

Com apenas algumas palavras, você precisa causar uma ótima primeira impressão e dizer ao mundo quem você é.

As frases que você escolhe para a sua bio são muito importantes, já que fazem a diferença entre um perfil que se perde na multidão e um que cativa e atrai seguidores.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores frases para você usar. Veja agora!

Frases para colocar na bio do Instagram

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um celular com aplicativos! - Reprodução/ iStock

1. Sem dúvida, uma pessoa muito além do que se vê aqui

2. Tirando fotos, preservando momentos. Por certo, é aqui revelo a minha realidade.

Leia Também

3. Apenas seja você mesmo, não há ninguém melhor.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Eu sinto que não há nada mais artístico do que amar as pessoas.

5. Nunca deixe que o medo sufoque os seus sonhos

6. Somos o que fotografamos. Portanto, esta sou eu!

7. Não busque ser alguém de sucesso, mas alguém de valor.

8. Quero paz na alma, sossego na mente e calma no coração.

9. Para ser insubstituível, você precisa ser diferente.

10. Eu vou continuar viajando até ver o pôr do sol de todos os cantos do mundo.

Leia também

14 mensagens lindas de "bom dia" para acordar com o pé direito!
MENSAGENS

14 mensagens lindas de "bom dia" para acordar com o pé direito!
Bom dia, sexta-feira (15)! Veja 12 mensagens lindas e positivas para enviar
MENSAGENS

Bom dia, sexta-feira (15)! Veja 12 mensagens lindas e positivas para enviar

Compartilhe

Tags