10 frases criativas para colocar na bio do Instagram!

Quer inovar com criatividade o seu perfil no Instagram? Separamos algumas frases para você colocar na bio e deixar sua página estilosa!

A bio do Instagram é o seu cartão de visitas digital!

Com apenas algumas palavras, você precisa causar uma ótima primeira impressão e dizer ao mundo quem você é.

As frases que você escolhe para a sua bio são muito importantes, já que fazem a diferença entre um perfil que se perde na multidão e um que cativa e atrai seguidores.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores frases para você usar. Veja agora!

Frases para colocar na bio do Instagram

Imagem ilustrativa de um celular com aplicativos! - Reprodução/ iStock

1. Sem dúvida, uma pessoa muito além do que se vê aqui

2. Tirando fotos, preservando momentos. Por certo, é aqui revelo a minha realidade.

3. Apenas seja você mesmo, não há ninguém melhor.

4. Eu sinto que não há nada mais artístico do que amar as pessoas.

5. Nunca deixe que o medo sufoque os seus sonhos

6. Somos o que fotografamos. Portanto, esta sou eu!

7. Não busque ser alguém de sucesso, mas alguém de valor.

8. Quero paz na alma, sossego na mente e calma no coração.

9. Para ser insubstituível, você precisa ser diferente.

10. Eu vou continuar viajando até ver o pôr do sol de todos os cantos do mundo.