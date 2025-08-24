fechar
Frases motivacionais curtas: As 10 melhores para compartilhar!

Está desejando animar o dia de um amigo ou alguma pessoa amada? Separamos algumas mensagens motivacionais que valem a pena compartilhar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 24/08/2025 às 8:49
Imagem ilustrativa de uma carinha feliz!
Imagem ilustrativa de uma carinha feliz! - Reprodução/ iStock

As palavras têm um poder imenso!

Uma simples frase pode mudar nossa perspectiva, nos dar o impulso necessário para enfrentar um desafio ou simplesmente nos lembrar do quão fortes somos.

Em um mundo agitado, com tantos estímulos, encontrar a inspiração em pequenas doses é essencial.

Por esse motivo, separamos algumas frases motivacionais curtinhas para você compartilhar com quem ama. Veja agora!

Frases motivacionais curtas

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores frases para enviar:

1. Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente.

2. Dias nublados guardam o sol atrás deles.

3. Tem uma força dentro de você que é capaz de sempre te surpreender!

4. Mudar pode dar medo, mas é uma aventura que pode te levar muito longe.

5. Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

6. Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha.

7. Um dia bonito começa com um barril de esperança e um café de otimismo.

8. Resista àqueles dias que querem esconder tudo de bom que já fizemos até hoje.

9. Sonhos são caminhos construídos pelo coração.

10. Permita que o seu corpo descanse.

