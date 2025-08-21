13 mensagens de "bom dia" com carinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Separamos algumas mensagens lindas e carinhosas de "bom dia" para você compartilhar com amigos, familiares ou até mesmo com aquela pessoa amada!

Clique aqui e escute a matéria

Acordar e receber uma mensagem de carinho pode mudar o humor de qualquer pessoa.

Um gesto tão simples, mas que carrega tanto afeto, tem o poder de nos fazer sentir especiais e amados desde o início do dia.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores mensagens para você compartilhar com quem ama. Veja agora!

Mensagens de "bom dia"

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens de "bom dia":

1. Tenha uma excelente manhã, uma tarde de produtividade e uma noite maravilhosa.

2. Que Deus ilumine a sua manhã e que Ele continue te acompanhando durante todo o seu dia. Amém.

3. Eu espero que sua manhã seja tão linda e brilhante quanto seu sorriso, meu amor. Tenha um ótimo dia.

4. Quando você começa o dia com Deus no coração, tudo é possível. Tenha um bom dia!

Ao acordar, não se esqueça de agradecer a Deus pela oportunidade de viver mais um dia de amor. Tenha um bom dia!

6. Bom dia! Que o seu dia seja tão iluminado quanto o seu coração!

7. Bom dia, meu querido amigo. Desejo que a sua manhã seja gloriosa e o seu dia repleto de felicidade.

8. Um novo dia é sinônimo de esperança. Que Deus esteja no seu coração e guie seus passos em todos os momentos.

9. Bom dia! Que no dia de hoje você plante memórias e colha histórias.

10. Passei para deixar um bom dia com muito carinho para você. Tenha uma excelente manhã, meu amor.

11. Espero que a sua noite tenha sido maravilhosa e que o seu dia seja repleto de felicidade. Bom dia!



12. Bom dia! Você é uma bênção em todas as minhas manhãs.

13. Meu amor, que esta manhã iluminada te lembre do amor infinito que sinto por você. Tenha um ótimo dia!