13 mensagens de "bom dia" com carinho
Separamos algumas mensagens lindas e carinhosas de "bom dia" para você compartilhar com amigos, familiares ou até mesmo com aquela pessoa amada!
Acordar e receber uma mensagem de carinho pode mudar o humor de qualquer pessoa.
Um gesto tão simples, mas que carrega tanto afeto, tem o poder de nos fazer sentir especiais e amados desde o início do dia.
Nesta matéria, vamos apresentar as melhores mensagens para você compartilhar com quem ama. Veja agora!
Mensagens de "bom dia"
Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens de "bom dia":
1. Tenha uma excelente manhã, uma tarde de produtividade e uma noite maravilhosa.
2. Que Deus ilumine a sua manhã e que Ele continue te acompanhando durante todo o seu dia. Amém.
3. Eu espero que sua manhã seja tão linda e brilhante quanto seu sorriso, meu amor. Tenha um ótimo dia.
4. Quando você começa o dia com Deus no coração, tudo é possível. Tenha um bom dia!
5. Ao acordar, não se esqueça de agradecer a Deus pela oportunidade de viver mais um dia de amor. Tenha um bom dia!
6. Bom dia! Que o seu dia seja tão iluminado quanto o seu coração!
7. Bom dia, meu querido amigo. Desejo que a sua manhã seja gloriosa e o seu dia repleto de felicidade.
8. Um novo dia é sinônimo de esperança. Que Deus esteja no seu coração e guie seus passos em todos os momentos.
9. Bom dia! Que no dia de hoje você plante memórias e colha histórias.
10. Passei para deixar um bom dia com muito carinho para você. Tenha uma excelente manhã, meu amor.
11. Espero que a sua noite tenha sido maravilhosa e que o seu dia seja repleto de felicidade. Bom dia!
12. Bom dia! Você é uma bênção em todas as minhas manhãs.
13. Meu amor, que esta manhã iluminada te lembre do amor infinito que sinto por você. Tenha um ótimo dia!