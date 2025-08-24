fechar
13 mensagens de "bom dia" para o domingo (24/08)

O domingo finalmente chegou e você pode compartilhar lindas mensagens com amigos próximos, familiares ou até mesmo com aquela pessoa amada!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 24/08/2025 às 7:54
Imagem ilustrativa de um dia bonito!
Imagem ilustrativa de um dia bonito! - Reprodução/ iStock

O domingo chegou, e com ele a oportunidade perfeita para desacelerar e recarregar as energias.

Para muitos, esse é um dia de descanso, de ficar com a família, ou de simplesmente aproveitar a tranquilidade.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores mensagens para compartilhar com amigos, familiares ou até mesmo para aquela pessoa amada. Veja agora!

Mensagens de "bom dia" domingo

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para compartilhar:

1. Hoje é dia de descansar e aproveitar a companhia da família. Tenha um feliz domingo!

2. Domingo é dia de alegria e curtição, de pés para o ar, sem preocupação.
Domingou!

3. Que a felicidade deste domingo seja o indício de uma semana incrível. Feliz domingo!

4. Desejo um domingo abençoado e cheio de bênçãos!

5. Desejo que seu domingo seja inesquecível. Feliz domingo!

6. Que este domingo seja cheio de alegria, paz e amor para você e sua família.

7. Que o amor e a harmonia estejam presentes em seu lar em cada hora deste domingo. Tenha um dia maravilhoso!

8. Domingou! Aproveite cada segundo deste dia para fazer o que mais gosta e ser feliz ao lado de quem ama.

9. Feliz domingo! Aproveite o dia para recarregar as energias e se preparar para uma semana incrível!

10. Bom dia! Que o seu domingo seja repleto de alegria ao lado da família e dos amigos. Feliz domingo!

11. Aproveite cada minuto deste domingo e permita-se ser feliz. Bom domingo!

12. Desejo a todos um feliz domingo de paz, alegria e realizações!

13. Desejo a todos um feliz domingo, repleto de bons momentos, risadas e muita felicidade!

