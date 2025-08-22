10 mensagens criativas para iniciar uma conversa no Tinder
Está travado e não sabe como começar uma conversa com alguém? Separamos uma listinha com algumas mensagens que podem te ajudar nisso!
Clique aqui e escute a matéria
Cansado de usar o "Oi, tudo bem?" no Tinder e não ter resposta? Você não está sozinho.
Em um mar de perfis, a primeira mensagem é a sua chance de se destacar, mostrar sua personalidade e, quem sabe, encontrar um match de verdade.
Pensando nisso, separamos algumas mensagens simples e criativas que vão fazer a diferença na hora de conhecer alguém no Tinder. Veja agora e aproveite!
Mensagens para mandar no Tinder
1. Posso saber as cinco coisas que você gostaria de realizar antes de morrer?
2. O que você escolheria, se você pudesse ter qualquer superpoder por um dia?
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Quais são os seus esportes favoritos?
4. Como contamos aos nossos pais sobre como nos conhecemos?
5. Qual seria a sua escolha se você tivesse apenas uma última refeição?
6. Para onde você iria se pudesse entrar em um avião agora?
7. Eu não sou um eletricista, mas posso iluminar o seu dia.”
- Veja também: 13 mensagens de "bom dia" com carinho
8. Estou sentindo uma conexão, por favor, seu nome é Wi-Fi?
9. Do que você mais sente falta do que fez quando criança hoje?
10. Há um evento tedioso que eu tenho que ir hoje. Você virá para torná-lo divertido?