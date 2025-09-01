Setembro Amarelo: conheça a origem da campanha de prevenção ao suicídio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inspirada em iniciativa dos EUA, ação da Associação Brasileira de Psiquiatria mobiliza sociedade há mais de 10 anos para falar sobre saúde mental

Clique aqui e escute a matéria

O Setembro Amarelo, maior campanha de conscientização sobre prevenção do suicídio no Brasil, nasceu de uma iniciativa comunitária nos Estados Unidos, em 1994.

Naquele ano, o jovem Mike Emme, de 17 anos, tirou a própria vida. Apaixonado por carros, ele havia restaurado um Mustang 1968 e pintado de amarelo.

Durante o funeral, familiares e amigos distribuíram cartões com laços amarelos e mensagens de apoio, gesto que deu início a um movimento nacional em defesa da saúde mental.

Inspirado por essa experiência, o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), trouxe a campanha para o Brasil em 2013.

No ano seguinte, a ação foi oficialmente incorporada ao calendário nacional em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM).

Leia Também Setembro Amarelo: adolescentes são grupo de risco para o suicídio

Crescimento no Brasil

Em mais de uma década, a campanha ampliou seu alcance, levando ações de conscientização para empresas, escolas, órgãos governamentais e organizações da sociedade civil.

A ABP estima que já foram realizados milhares de eventos, palestras e atividades educativas em todo o País, incentivando o diálogo aberto sobre saúde mental.

O movimento também chegou ao Legislativo e firmou parcerias estratégicas, como a realizada em 2024 com o Ministério da Defesa, que ajudou a expandir a campanha para diferentes regiões do País.

Dados preocupantes

Segundo o Ministério da Saúde, entre 2016 e 2021 o Brasil registrou um aumento expressivo nas taxas de mortalidade por suicídio entre adolescentes: 49,3% entre jovens de 15 a 19 anos e 45% entre crianças de 10 a 14 anos.

A maioria dos casos está relacionada a transtornos mentais não diagnosticados ou tratados de forma inadequada.

Esses números reforçam a importância de políticas públicas de saúde mental e de campanhas como o Setembro Amarelo para reduzir o estigma e ampliar o acesso a atendimento qualificado.

Saiba como assistir aos videocasts do JC



Materiais e prevenção

Para fortalecer a mobilização, a ABP produziu cartilhas gratuitas com informações seguras e baseadas em evidências. O material é direcionado a diferentes públicos:

Pais e responsáveis , com orientações sobre como abordar saúde mental com crianças e adolescentes;

, com orientações sobre como abordar saúde mental com crianças e adolescentes; Profissionais da imprensa , com recomendações para noticiar casos de forma ética e responsável;

, com recomendações para noticiar casos de forma ética e responsável; População em geral, com informações sobre sinais de alerta e onde buscar ajuda.

Um compromisso contínuo

Com o lema “Se precisar, peça ajuda”, o Setembro Amarelo reforça que o suicídio pode ser prevenido. O investimento em saúde mental, ampliação de serviços públicos especializados e combate ao estigma são passos fundamentais para salvar vidas.

Embora o mês de setembro concentre as ações, especialistas lembram que o tema deve estar presente durante todo o ano.

“Falar sobre saúde mental e garantir acesso a tratamento gratuito e de qualidade precisa ser um compromisso diário”, reforça a ABP.

