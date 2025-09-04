Osteoartrite de quadril cresce entre mulheres jovens que praticam esportes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialistas alertam para importância da prevenção; tema foi destaque no XXI Congresso Brasileiro de Quadril, realizado em agosto

Clique aqui e escute a matéria

A osteoartrite (OA) de quadril, antes associada quase exclusivamente ao envelhecimento, tem aparecido com maior frequência em mulheres jovens esportistas. Estimativas apontam que a osteoartrite afete 15% da população mundial acima dos 30 anos e, no Brasil, já sejam cerca de 12 milhões de casos — o que representa 6,3% da população adulta.

Embora os diagnósticos ainda sejam mais comuns em pessoas acima dos 60 anos, especialistas alertam que o aumento da prática esportiva, especialmente entre mulheres, pode antecipar o surgimento da doença.

O tema foi discutido no XXI Congresso Brasileiro de Quadril, realizado entre 27 e 30 de agosto, em Foz do Iguaçu (PR).

Esporte e sobrecarga articular

“O que se observa é um movimento cada vez maior de mulheres jovens praticando esportes sem a devida atenção à saúde das articulações. Iniciar uma corrida ou caminhada sem medidas preventivas pode sobrecarregar o quadril e antecipar a osteoartrite", explica o ortopedista Leandro Calil, membro da Sociedade Internacional de Artroscopia do Quadril e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril.

"Diferentemente dos casos em pessoas acima dos 50 anos, nos quais muitas vezes há predisposição genética, a OA em esportistas mais jovens é uma realidade crescente e preocupante”, continua.

O envelhecimento populacional e o aumento da obesidade — um dos principais fatores de risco — devem acelerar ainda mais esse cenário. Projeções indicam que, até 2050, os casos de osteoartrite em quadril terão crescimento de 78,6%, superando inclusive a incidência da doença nas mãos, atualmente a região mais afetada.

Diagnóstico precoce e novas opções de tratamento

Reconhecer os primeiros sinais da osteoartrite é essencial, principalmente entre corredores, caminhantes e praticantes de atividades de impacto.

Entre as alternativas de tratamento já disponíveis no Brasil está a viscossuplementação, aplicação única capaz de reduzir dores e melhorar a qualidade de vida por até oito meses em pacientes com OA leve a moderada.

“Hoje temos métodos modernos que ajudam a postergar a evolução da doença e a manter a mobilidade por mais tempo. Mas isso só é possível com diagnóstico precoce e acompanhamento médico adequado”, reforça Calil.

Saiba como assistir aos videocasts do JC



Principais locais afetados pela osteoartrite

Joelhos: responsáveis por quase 80% da carga global da OA, com prevalência aumentada pela idade e obesidade.

responsáveis por quase 80% da carga global da OA, com prevalência aumentada pela idade e obesidade. Quadris: comuns em idosos e pessoas com obesidade.

comuns em idosos e pessoas com obesidade. Mãos: mais frequente em mulheres acima dos 50 anos; incidência global cresceu 82% entre 1990 e 2019.

mais frequente em mulheres acima dos 50 anos; incidência global cresceu 82% entre 1990 e 2019. Pés: articulações como as metatarsofalângicas costumam ser afetadas.

articulações como as metatarsofalângicas costumam ser afetadas. Tornozelos: doença crônica que atinge cerca de 1% da população, com prevalência estimada em 30 casos por 100 mil habitantes.

Prevenção: movimento aliado do cuidado

Especialistas destacam que a atividade física continua sendo fundamental para a saúde geral, mas precisa ser acompanhada de cuidados preventivos. Alongamentos, fortalecimento muscular e acompanhamento profissional podem reduzir os riscos de sobrecarga articular.

“O futuro da saúde do quadril das mulheres passa pela prevenção. É preciso manter o corpo ativo, mas com consciência e orientação, para que a corrida em busca de qualidade de vida não se transforme em dor crônica no futuro”, conclui o ortopedista.