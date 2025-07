Pernambuco lança especialização para profissionais que atuam com pessoas com autismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Curso presencial da UPE vai capacitar até 200 profissionais de saúde em todo o Estado, com foco no diagnóstico e cuidado de pessoas com TEA

O Governo de Pernambuco iniciou, nesta quinta-feira (31), um curso de especialização voltado ao cuidado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A formação é oferecida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), e integra o programa Pernambuco Acessível, voltado às políticas públicas para pessoas com deficiência.

A aula inaugural foi realizada no auditório da SES-PE, no bairro do Bongi, e as aulas regulares acontecerão presencialmente no Campus Santo Amaro da UPE, no Recife. Com investimento de R$ 1,5 milhão, o curso “Especialização em Atenção Multiprofissional em Transtornos do Neurodesenvolvimento com ênfase no Autismo” vai capacitar até 200 profissionais de saúde de diversos municípios.

Diagnóstico e cuidado qualificado

A formação tem carga horária de 360 horas, duração de 12 meses e ocorrerá de forma quinzenal. O objetivo é fortalecer o cuidado multiprofissional a crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico ou suspeita de TEA, unindo teoria atualizada e prática clínica.

Cada uma das quatro turmas contará com 50 alunos, sendo uma vaga destinada a cada município. A primeira turma já foi iniciada com alunos de 49 cidades e do distrito de Fernando de Noronha. As inscrições para a segunda turma estão previstas para setembro.

“Esse curso nasce de uma necessidade real da rede de saúde e vai ajudar a formar profissionais, especialmente fora da capital, onde há escassez”, afirmou Zilda Cavalcanti, secretária de Saúde de Pernambuco.

Aumento da demanda por atendimento especializado

De acordo com Kellyane Santos, diretora de Educação na Saúde da SES-PE, a criação do curso responde ao aumento do número de diagnósticos relacionados a transtornos do neurodesenvolvimento e à crescente demanda por serviços de saúde mental.

“Entendemos que a formação dos profissionais da linha de frente é essencial para garantir um cuidado especializado, alinhado aos princípios do SUS”, disse.

A formação é direcionada a profissionais já atuantes nos serviços municipais de saúde. A psicóloga Ana Cláudia Brayne, de Pesqueira, é uma das alunas da primeira turma.

“O curso agrega na avaliação e no diagnóstico. A vivência da especialização é diferente da leitura de livros. Quero entender melhor como a psicologia pode contribuir com a qualidade de vida dos pacientes e das famílias”, relatou.

Integração com ciência e inovação

Durante a cerimônia de abertura, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Vidal, destacou a integração do curso com outras iniciativas recentes, como a criação do Instituto Pernambucano de Ciência, Tecnologia e Inovação (IPECT), voltado à neurodiversidade.

“Estou muito feliz com esse passo dentro do SUS. Precisamos de profissionais habilitados para dar suporte às famílias que enfrentam esses desafios diariamente”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso do estado com a formação contínua de profissionais da saúde e com a ampliação da rede de cuidado às pessoas com autismo em todas as regiões de Pernambuco.