Lô Borges e Zeca Baleiro apresentam a turnê de lançamento de "Céu de Giz" no Recife

A capital pernambucana é a primeira cidade confirmada da turnê; o show está marcado para o dia 15 de novembro, no Teatro Guararapes

A cidade do Recife é a primeira confirmada da turnê de lançamento do álbum "Céu de Giz", de Lô Borges em parceria com Zeca Baleiro. A apresentação está marcada para o dia 15 de novembro, no Teatro Guararapes.

O trabalho foi lançado em agosto nas plataformas de áudio e conta com letras compostas por Zeca Baleiro e melodias pensadas por Lô Borges.

Criação

Em "Céu de Giz", Lô Borges e Zeca Baleiro apresentam 10 faixas inéditas. - @flaviocharchar

Em uma tarde, Lô compôs uma melodia em seu violão e pensou em Zeca Baleiro. "Como não encontrava com o Zeca há mais de 20 anos, pedi a um produtor que trabalha comigo para conseguir o contato dele. Dois dias depois, eu e Zeca já estávamos batendo bola no Whatsapp e, em pouco tempo, já tínhamos várias músicas prontas, fluindo com uma naturalidade, como se fossemos parceiros desde sempre", disse o cantor.

Zeca ficou surpreso com o convite, mas amou a parceria. Ele conta que escreveu as letras pensando no universo de Lô Borges: "Quando ele me mandou a primeira melodia, foi mágico, porque o Lô tem um modo muito particular de compor, de harmonizar, de fazer melodias, de cantar. Lô queria letras que tocassem em temas atuais, mas com poesia, crise climática, bigtechs, uso da tecnologia etc".

Lô completa: “Zeca mandou letras maravilhosas, que se encaixavam perfeitamente com o que a música pedia, e eu até brinquei, falei ‘você está enxergando minha vida por raio X, estou me identificando demais, tanto pela minha vida pessoal como por minha visão de mundo”.

Com as canções já compostas, Lô convidou Zeca para cantar em cinco delas: “Santa Tereza”, “Olhos Cansados”, “Céu de Giz”, “Donos do Mundo” e no primeiro single, “Antes do Fim”.

A banda que os acompanha no álbum já toca com Lô, que também faz os violões do disco, há muitos anos, contando com Henrique Matheus (guitarras), Thiago Corrêa (contrabaixo, piano Rhodes e percussão) e Robinson Matos (bateria). “Gravamos os instrumentos simultaneamente no estúdio e isso trouxe um frescor para a sonoridade, uma sensação do ouvinte estar lá ao vivo”, aponta Thiago Corrêa, que assina a produção ao lado de Lô Borges e Henrique Matheus.

Sobre o álbum

O álbum "Céu de Giz" foi lançado em agosto deste ano - @flaviocharchar

O disco abre com “Antes do Fim”, que prega o amor em tempos de colapso planetário. Em seguida, “Zumbis” tem uma pegada mais roqueira e dialoga com a mesma temática.

“Santa Tereza” é uma bela homenagem ao bairro onde começou o Clube da Esquina: “Vago pela Divinópolis/ Tanta lembrança dali/ Só o meu coração sabe/ Tudo que eu senti, vivi, senti, vivi/ Ando por Santa Tereza/ Lembro de um tempo tão bom/ Amigos, papos na mesa/ Todos fazendo um som”, dizem os primeiros versos.

Chega a romântica “Ao Sair do Avião” e “Olhos Cansados”, que traz as vozes de Lô e Zeca acompanhadas por assobios. “Seda remete aos grandes sucessos do Clube da Esquina, com uma letra de imagens que ilustram a melodia. “Tá Tudo Estranho Demais” procura afeto num mundo de tantas guerras, “Estrelas Vadias” é uma homenagem aos poetas e, em “Donos do Mundo”, eles cantam “Quem dera, quimera/ Ser sol nessa escuridão”.

“Céu de Giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro” busca carregar a essência de dois dos maiores compositores da música brasileira que juntos, somando seus talentos, criaram dez canções inéditas.

“Céu de Giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro” é um lançamento da gravadora Deck e já está disponível em todas as plataformas de áudio.

SERVIÇO

Lô Borges e Zeca Baleiro em “Céu de Giz”



Dia 15 de novembro de 2025 (sábado), às 21h



Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco



Informações: (81) 4042-8400

Ingressos

Os ingressos da turnê estão à venda no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro. - @flaviocharchar