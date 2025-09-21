Perigo dos carregadores de veículos elétricos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Vários condomínios vêm enfrentando problemas relacionados com a instalação de equipamentos para carregamento de carros elétricos, especialmente em prédios de apartamentos. Eles necessitam de parecer de um técnico para avaliar a capacidade do sistema elétrico dos imóveis para comportar o excesso de carga elétrica. Existe um grande perigo de não suportarem e causarem um incêndio.

Domingo é dia de gente bonita: Mercedes Pinto - Sheila Wanderley/Divulgação

NANNAI MILAGRES

O resort de luxo Nannai, com unidades em Muro Alto e Fernando de Noronha, inaugura em março o “Nannai Milagres”, na paradisíaca praia alagoana de São Miguel dos Milagres.

RÉVEILLON

O Novotel Marina Recife lançou a segunda edição do Réveillon Essenza. O evento será exclusivo para hóspedes, com buffet do restaurante Kais, open bar, banda e festa no rooftop do hotel.

CASAMENTO

Um importante casamento vai movimentar o Recife no dia 18 de outubro, na Oficina Francisco Brennand. Vão trocar o sim, Bárbara, filha de João Humberto e Gisele Martorelli, e Rodrigo, filho de Maria Clotilde e Antônio Mário de Abreu Pinto. Um detalhe original: os noivos pedem aos convidados que não usem tons vermelhos das suas roupas, em função do cenário que eles imaginaram para o evento.

CINEMA

O premiadíssimo filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, vai estrear nos cinemas do Brasil no dia 6 de novembro.

PETS

O Brasil tem 150 milhões de animais de estimação, o terceiro maior mercado pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China.

LITERATURA

A Fliporto - Festa Literária Internacional de Pernambuco- comandada por Antônio Campos, comemora seus 20 anos, com evento entre os dias 13 e 16 de novembro, no Parque Dona Lindu. Evento vai homenagear Carlos Pena Filho e Miró de Muribeca.

PONTE AÉREA

O advogado Urbano Vitalino Neto vive na ponte-aérea comandando as unidades do seu escritório no Recife e São Paulo.

NARA

Estreia no dia 10 de outubro, no Teatro Renaissance, em São Paulo, o musical “Os Olhos de Nara Leão”. Dirigido por Miguel Falabella, terá a atriz e cantora Zezé Polessa no papel principal, quando interpretará os maiores sucessos de Nara, como “A Banda” e “Corcovado.”

“PICKLEBALL”

Um esporte que vem crescendo muito no Brasil é o “Pickleball”, versão reduzida, digamos, do tênis. Não sei se ainda já chegou ao Recife.

Tomás Alencar, ladeado pelos pais, Vanessa e Tadeu Alencar, ao tomar posse como secretário-geral do Instituto Egidio Ferreira Lima - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “A sociedade precisa usar a tecnologia a seu favor, dizer o que quer dela, não o contrário.” (João Carlos Paes Mendonça)

O PADRE Josenildo Cândido celebra missa hoje ao meio-dia, na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand.

RAFAEL Câmara, piloto brasileiro que foi campeão da F3, é um dos nomes cotados para substituir Louis Hamilton na Ferrari.

JOSÉ Câmara é o presidente da regional de Pernambuco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

JOAQUIM Amorim, vice-provedor do Hospital Português, está atuando como embaixador do Instituto Help Your Hands.

FERNANDA Peralta assina estampas da nova coleção da Rota do Mar.

HOJE é o Dia Internacional da Paz.

O MUBADALA Capital, do governo de Abu Dhabi, controla as operações no Brasil da “Burger King”, “Starbucks”, “Popeyes” e “Subway.”

ANIVERSÁRIOS Ana Carolina Rocha de Araújo, Ângela de Lucas Simon, Caio Pereira Neto, Carol Dias Araújo, Eduardo Moraes, Fábio Gueiros, Fátima Araújo, Giselle Canto Motta Valença, Gustavo Oiticica, Josete Oliveira, Laurindo Ferreira, Marcela Costa Brennand, Marielza Scalzo, Ronaldo Santos, Sandra Matos e Vera Araújo.

Coluna de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.