João Câmara na Academia Pernambucana de Letras
Autor de três excelentes livros de contos, o mais recente “Retábulos, Predela”, o notável pintor João Câmara, está à frente de movimento de vários acadêmicos para ocupar a cadeira 14, vaga com a morte de Elyanna Caldas. Seria uma notável escolha, daria um enorme brilho à nossa mais importante casa de cultura. É um mestre como pintor e escritor.
NOVA SEDE
O arcebispo Dom Paulo Jackson ministra a celebração eucarística que assinala a inauguração da nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara neste domingo, às 10h, junto à Igreja das Fronteiras.
ENTREVISTA
Priscila Krause faz importantes revelações na entrevista da coluna de amanhã, assinada por Lara Calábria.
MARATONA
Grande maratonista, Nilo Simões participa hoje da Maratona de Berlim.
FEDERAL
Maria Arraes confirma que é candidatíssima ao segundo mandato como deputada federal. Não existe a possibilidade de ser candidata a deputada estadual, para formar dobradinha como a irmã Marília Arraes para federal.
CANDIDATA
Margareth Gueiros, filha do saudoso vereador Carlos Gueiros e esposa do vereador Carlos Muniz, deve ser candidata a deputada estadual em 2026.
MUDANÇA
Depois de oito anos, o goleiro Ederson, da seleção brasileira, deixou o Manchester City. Foi vendido por R$ 89 milhões ao Fenerbahçe, da Turquia. Para substituí-lo o clube inglês contratou, por R$ 223 milhões, o arqueiro italiano Donnarumma, do Paris Saint-Germain.
POSSE
O ministro Edson Fachin marcou para o dia 29 sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo Alexandre de Moraes como vice-presidente. Será um evento para mil convidados.
RITMOS
Deborah Colker promove a peça “Sagração”, no Teatro Guararapes, dia 7 de outubro. A música clássica de Stravinsky encontra ritmos brasileiros no espetáculo.
TÍTULO
O urologista e diretor do Samu Leonardo Gomes Menezes recebe, no dia 9 de outubro, o título de cidadão de Pernambuco.
HERDEIRA
Mariana Brennand, diretora do premiado filme “Manas", nasceu em Brasília, tem origem nordestina. É filha do piauiense Heráclito Fortes e da pernambucana Mariana Brennand.