João Câmara na Academia Pernambucana de Letras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Autor de três excelentes livros de contos, o mais recente “Retábulos, Predela”, o notável pintor João Câmara, está à frente de movimento de vários acadêmicos para ocupar a cadeira 14, vaga com a morte de Elyanna Caldas. Seria uma notável escolha, daria um enorme brilho à nossa mais importante casa de cultura. É um mestre como pintor e escritor.

Gustavo Dubeux, recebido por Fernando Castilho e Laurindo Ferreira, na redação do Jornal do Commercio - Sheila Wanderley/Divulgação

NOVA SEDE

O arcebispo Dom Paulo Jackson ministra a celebração eucarística que assinala a inauguração da nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara neste domingo, às 10h, junto à Igreja das Fronteiras.

ENTREVISTA

Priscila Krause faz importantes revelações na entrevista da coluna de amanhã, assinada por Lara Calábria.

MARATONA

Grande maratonista, Nilo Simões participa hoje da Maratona de Berlim.

FEDERAL

Maria Arraes confirma que é candidatíssima ao segundo mandato como deputada federal. Não existe a possibilidade de ser candidata a deputada estadual, para formar dobradinha como a irmã Marília Arraes para federal.

Marcos e Marta Freire, casal de muito prestígio na nossa cidade - Dayvison Nunes/Divulgação

CANDIDATA

Margareth Gueiros, filha do saudoso vereador Carlos Gueiros e esposa do vereador Carlos Muniz, deve ser candidata a deputada estadual em 2026.

MUDANÇA

Depois de oito anos, o goleiro Ederson, da seleção brasileira, deixou o Manchester City. Foi vendido por R$ 89 milhões ao Fenerbahçe, da Turquia. Para substituí-lo o clube inglês contratou, por R$ 223 milhões, o arqueiro italiano Donnarumma, do Paris Saint-Germain.

O brilho de Dandarah Cavalcanti no Evento da Chanel na "Oculum" do RioMar - Arquivo Pessoal

POSSE

O ministro Edson Fachin marcou para o dia 29 sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo Alexandre de Moraes como vice-presidente. Será um evento para mil convidados.

RITMOS

Deborah Colker promove a peça “Sagração”, no Teatro Guararapes, dia 7 de outubro. A música clássica de Stravinsky encontra ritmos brasileiros no espetáculo.

TÍTULO

O urologista e diretor do Samu Leonardo Gomes Menezes recebe, no dia 9 de outubro, o título de cidadão de Pernambuco.

HERDEIRA

Mariana Brennand, diretora do premiado filme “Manas", nasceu em Brasília, tem origem nordestina. É filha do piauiense Heráclito Fortes e da pernambucana Mariana Brennand.