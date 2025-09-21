fechar
João Alberto | Notícia

João Câmara na Academia Pernambucana de Letras

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Por JC Publicado em 21/09/2025 às 0:00
João Câmara, pintor e escritor
João Câmara, pintor e escritor - Andréa Rêgo Barro/Divulgação

Autor de três excelentes livros de contos, o mais recente “Retábulos, Predela”, o notável pintor João Câmara, está à frente de movimento de vários acadêmicos para ocupar a cadeira 14, vaga com a morte de Elyanna Caldas. Seria uma notável escolha, daria um enorme brilho à nossa mais importante casa de cultura. É um mestre como pintor e escritor.

Sheila Wanderley/Divulgação
Gustavo Dubeux, recebido por Fernando Castilho e Laurindo Ferreira, na redação do Jornal do Commercio - Sheila Wanderley/Divulgação

NOVA SEDE

O arcebispo Dom Paulo Jackson ministra a celebração eucarística que assinala a inauguração da nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara neste domingo, às 10h, junto à Igreja das Fronteiras.

ENTREVISTA

Priscila Krause faz importantes revelações na entrevista da coluna de amanhã, assinada por Lara Calábria.

MARATONA

Grande maratonista, Nilo Simões participa hoje da Maratona de Berlim.

FEDERAL

Maria Arraes confirma que é candidatíssima ao segundo mandato como deputada federal. Não existe a possibilidade de ser candidata a deputada estadual, para formar dobradinha como a irmã Marília Arraes para federal.

 

Dayvison Nunes/Divulgação
Marcos e Marta Freire, casal de muito prestígio na nossa cidade - Dayvison Nunes/Divulgação

CANDIDATA

Margareth Gueiros, filha do saudoso vereador Carlos Gueiros e esposa do vereador Carlos Muniz, deve ser candidata a deputada estadual em 2026.

MUDANÇA

Depois de oito anos, o goleiro Ederson, da seleção brasileira, deixou o Manchester City. Foi vendido por R$ 89 milhões ao Fenerbahçe, da Turquia. Para substituí-lo o clube inglês contratou, por R$ 223 milhões, o arqueiro italiano Donnarumma, do Paris Saint-Germain.

Arquivo Pessoal
O brilho de Dandarah Cavalcanti no Evento da Chanel na "Oculum" do RioMar - Arquivo Pessoal

POSSE

O ministro Edson Fachin marcou para o dia 29 sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo Alexandre de Moraes como vice-presidente. Será um evento para mil convidados.

RITMOS

Deborah Colker promove a peça “Sagração”, no Teatro Guararapes, dia 7 de outubro. A música clássica de Stravinsky encontra ritmos brasileiros no espetáculo.

TÍTULO

O urologista e diretor do Samu Leonardo Gomes Menezes recebe, no dia 9 de outubro, o título de cidadão de Pernambuco.

HERDEIRA

Mariana Brennand, diretora do premiado filme “Manas", nasceu em Brasília, tem origem nordestina. É filha do piauiense Heráclito Fortes e da pernambucana Mariana Brennand.

