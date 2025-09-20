Novo Comandante Militar do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

O general Maurílio Ribeiro deixará o Comando Militar do Nordeste em dezembro, para assumir nova função no Comando do Exército, em Brasília. Seu substituto será o general Francisco Carlos Machado Silva, atual chefe do Departamento de Educação e Cultura, que é cearense, e recentemente comandou a 7ª Região Militar, no Recife.

O general Maurílio Ribeiro e Maciana, e o desembargador Ricardo Paes Barreto e Sandra, em passeio pela bacia do Pina - Sheila Wanderley/Divulgação

COMEMORAÇÃO

Nosso Diretor de Jornalismo Laurindo Ferreira cumpre uma promessa que fez no seu aniversário no ano passado. Leva um grupo de 30 familiares e amigos para comemorar hoje seus 60 anos, no bar de Zeca Pagodinho, no Rio de Janeiro.

MARÍLIA & IAGO

Hoje, às 19h, na Concatedral de São Pedro dos Clérigos, acontece o nupcial de Iago, filho de Maria do Socorro e Alcy Nunes, e Marília, filha de Patrícia e Vanildo Cavalcanti. Noivos receberão cumprimentos na Eco Mariner.

CINEMA NA ALEPE

O filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, teve uma das cenas gravada no estacionamento da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O espaço foi caracterizado para funcionar como estacionamento do IML na década de 70 com carros estacionando e circulando na área. Além do estacionamento, guardou móveis e objetos de cena em algumas salas durante a produção do filme.

João Câmara recebe o senador Fernando Dueire, no lançamento do seu livro de contos "Pretábulos Predela", no Espaço Brennand - Williams Aguiar/Divulgação

RIOMAR É O PREFERIDO

O RioMar Recife foi escolhido o melhor shopping center do Recife. Conquistou o primeiro lugar na categoria shopping no prêmio “Marcas Preferidas” do Diario de Pernambuco. Destacou-se por reunir num único espaço, moda, beleza, bem-estar, decoração, tecnologia, gastronomia, cultura e lazer.

CISNE BRANCO

Chega hoje ao Porto do Recife, o "Cisne Branco”, navio-escola da Marinha do Brasil. Vai acompanhar no próximo sábado, os 100 barcos que participarão da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, promovida pelo Cabanga.

BAR

Luiz Figueiredo Filho comandou o evento que marcou os cinco anos da “Entre Vinhos”. Marcou a inauguração do bar da casa, comandando pela “Itys Drinks", marca alagoana, comandada por Dalton Passos, que está chegando ao Recife.

TEMA

Galeries Lafayette, em Paris, um dos magazines mais charmosos do mundo, anunciou o tema da sua decoração de Natal, que será inaugurada no dia 11 de outubro: “O Mais Belo dos presentes.”

Carmen Peixoto, Arlindo Grund e Denielly Halinski em evento no RioMar Recife - Gleyson Ramos/Divulgação

PONTO FINAL

Depois de muitos anos de sucesso, “a Taberna do Cinema”, simpático restaurante de Denise Moraes e Gustavo Soto, em Boa Viagem, encerra suas atividades hoje. Vai dar lugar a um edifício de apartamentos.

PICADEIRO

O Festival de Circo do Brasil, comandado por Dani Hoover, que tem neste ano o tema “Aldeia de Todos” e acontece em Toulouse, na França, de hoje até o dia 28 e no Recife, entre 1º e 9 de novembro.

VOO

Direção da Copa Airlines estuda a reativação do voo Recife-Cidade do Panamá, com três ligações por semana.