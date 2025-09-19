Volta do Sobrado Mourisco é uma bela notícia para Olinda
Acompanhe notícias de Pernambuco em sociedade, política, moda, cinema, eventos e entretenimento, com a análise exclusiva de João Alberto
O Mourisco foi um restaurante que marcou época, comandando por Zinho Correia, num espaço maravilho, o Sobrado Mourisco, na área histórica de Olinda. Tinha uma bela ambientação e uma culinária cinco estrelas. Participei de muitos e muitos eventos no local, inclusive no carnaval, que era o local onde Jarbas Vasconcelos, como prefeito e governador, passava a folia. Na parte de baixo, uma loja de artesanato fino de Lourdinha Vasconcelos. Depois a casa fechou, ainda sobreviveu como “self service”, no térreo. Hoje, com evento às 16h, o espaço revive, comandado por Larissa Vieira, Kyria Tsutsuni e Raphael Pontual. Não como restaurante, mas como espaço para casamentos, quinze anos, eventos sociais e corporativos.
SUCESSO
O jovem empresário Romero Maranhão Neto merece todos os aplausos pelo grande sucesso do 1º Fórum de Negócios Familiares, que reuniu muitos nomes de destaque, no Novotel Recife Marina.
HOMENAGEM
O Jornal do Commercio foi homenageado pela Copergás, no evento comandado pelo presidente Bruno Monteiro Costa para assinalar os 33 anos da empresa, no auditório do RioMar Trade Center.
CIDADANIA
A sessão solene da Câmara Municipal, hoje, às 11h, o desembargador Fernando Cerqueira Noberto dos Santos vai receber o título de cidadão de Tamandaré. E amanhã, ele completa idade nova.
CANONIZAÇÃO
NO meu artigo de hoje na página de opinião, falo da enorme emoção que vivi, ao lado de Sheila Wanderley, ao assistir, no Vaticano, à cerimônia de canonização do Santo Carlo Acutis.
CORAÇÃO
José Otávio Meira Lins fez bem sucedida cirurgia cardíaca no Hospital Esperança e teve alta, ontem, voltando para seu apartamento.
BILIONÁRIA
A “Champions League”, iniciada esta semana e que é transmitida pela TV Jornal/SBT, , comemora 70 anos com recorde em premiações. Serão 2,5 bilhões de euros (R$ 15 bilhões, cerca de R$ 15 bilhões, distribuídos com os participantes. O campeão levará 25 milhões de euros ( R$ 150 milhões) apenas pelo título e 2,1 milhões de euros (R$ 14 milhões) por cada vitória. O PSG, atual campeão, faturou mais de 83 milhões de euros ao longo da campanha, equivalente a quase R$ 520 milhões. Para efeito de comparação, o Botafogo, vencedor da última Libertadores, recebeu R$ 195 milhões.
JANTAR
A Dove vai promover jantar na próxima sexta-feira, , para lançar novo produto e falar sobre a parceria com o projeto de Marcela Ceribelli, que vai estar no Recife na próxima semana.
TRISTEZA
O técnico da seleção brasileira de voleibol Bernardinho passou por um momento difícil e emocionante. Durante o jogo do Mundial contra a Sérvia, ele recebeu a notícia de que sua mãe Maria Ângela faleceu. Ele não conteve as lágrimas e foi consolado pela equipe.
ESTÉTICA
Em entrevista, Anitta comentou que sempre fez procedimentos estéticos e muitos nem foram comentados na mídia, mas que esse último no rosto foi comentado e opinado mais do que ela imaginava e que não fez “um novo rosto”.
CURIOSIDADE
Celebrando 200 anos da Polícia Militar, vale lembrar que a instituição foi criada em 1825 pelo imperador D. Pedro I, e o primeiro quartel funcionou onde hoje é a Avenida Dantas Barreto.
PRAIEIRA
A culinária pernambucana será destaque em Brasília na Semana da Gastronomia Regional do Senac, a partir de segunda. Com o tema “Gastronomia Praieira”, a assinatura dos pratos serão dos chefs Jair Santos, Edilza Muniz, Vitor Rufilo e Tânia Bastos.