Gustavo Dubeux é destaque no João Alberto na Jornal

Por JC Publicado em 20/09/2025 às 0:00
Beto e Cacau Ferreira da Costa com Romero Maranhão Neto e a empresária Adriana Salles em evento empresarial
Beto e Cacau Ferreira da Costa com Romero Maranhão Neto e a empresária Adriana Salles em evento empresarial - Dayvison Nunes/Divulgação

Um dos mais importantes empresários da construção civil do país, Gustavo Moura Dubeux, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Destaca a trajetória da Construtora Moura Dubeux, que comanda ao lado dos irmãos Aloísio e Marcos, presente em todos os estados do Nordeste. Fala dos retrofit de hotéis e conta todos os detalhes das diversas etapas do projeto do Novo Cais Estelita. E, claro, fala do Sport, que presidiu com grandes conquistas.

Dayvison Nunes/Divulgação
Beto e Cacau Ferreira da Costa com Romero Maranhão Neto e a empresária Adriana Salles em evento empresarial - Dayvison Nunes/Divulgação

FASHION

O RioMar recebeu convidados para o evento “Life & Fashion” com Arlindo Grund e Maria Fernanda Cândido, com bate-papo sobre moda e lifestyle entre o Brasil e Paris, onde Fernanda mora. A recepção contou com música ao vivo com uma dupla de violinista e pianista e coquetel servido pelo buffet Francis Gastronomia, que faz sucesso na sociedade.

RECIFE

Sobre a conexão com o Recife, Maria Fernanda Cândido revelou que conhece a cidade desde os 19 anos, noivou em Fernando de Noronha, participou das gravações de “O Agente Secreto” e revelou ser fã de Clarice Lispector. Inclusive, no final de janeiro vai participar de espetáculo sobre a escritora em Paris.

ANIVERSÁRIO

Isabella de Roldão, Romero Jatobá e Romerinho Jatobá, Francisco Cunha, Milu Megale, Fábio Silva, Marco Aurélio Filho e Yane Marques foram alguns nomes presentes no aniversário de Ana Paula Vilaça no Cais Rooftop.

Gleyson Ramos/Divulgação
Maria Fernanda Cândido, destaque no "Life &Fashion RioMar" - Gleyson Ramos/Divulgação

O PADRE E LAMPIÃO

O historiador Frederico Pernambucano de Mello, o maior pesquisador do cangaço no país, lança novo livro, hoje no Museu do Estado. Editado pela Cepe “Benjamin Abrahão: Entre Padre Cícero e Lampião” resgata a história do imigrante sírio que se tornou secretário particular de Padre Cícero e fotógrafo de Lampião.

NA OAB

O advogado Jáder Lemos, diretor do Instituto de Advogados de Pernambuco, foi nomeado para a Comissão Especial de Recuperação Judicial, do conselho federal da OAB.

CAMISA

O Sport estreia, no jogo contra o Corinthians amanhã, sua nova segunda camisa, que será azul em homenagem ao Recife. Mais bonita que as anteriores, amarela e vermelho, que os torcedores detestaram. Eles, a propósito, sempre gostariam de ver a equipe usando a tradicional vermelha e preta em listas horizontais.

ARTE

O MASP e a Gucci promovem a Festa MASP 2025 no dia 6 de novembro. Em sua 11ª edição, o evento beneficente tem como objetivo arrecadar fundos para as iniciativas culturais do museu. Com o tema “elementos naturais”, unindo arte, moda e música, a atração da noite será Alcione.

NIVER

A oftalmologista Carolina Hilgert comemorou seus 30 anos, reunindo amigos ao lado do marido Antônio Campos.

 

Sheila Wanderley/Divulgação
Tatiana Marques, Mônica Gil Rodrigues e Amanda Campos, em almoço no The Black Angus - Sheila Wanderley/Divulgação

DANÇA

Lénablou, ícone da dança contemporânea franco-caribenha, estará este fim de semana no Paço do Frevo, num intercâmbio artístico entre Pernambuco e Guadalupe, no Caribe francês. Realiza oficina junto a Maria Paula Costa Rêgo, do Grupo Grial de Dança.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer." (Santo Agostinho)

  • DENTRO do projeto “Amazônia Live-  Hoje e Sempre”, teremos hoje, show gratuito no Estádio do Mangueirão, em Belém, comandado por Ivete Sangalo.
  • MARIANA Ximenes será a grande homenageada no "Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema”, que será aberto hoje em Fortaleza.
  • NASCEU Bento, primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho.
  • A ACADEMIA Pernambucana de Letras recebe, hoje, o lançamento da Academia da Mente, idealizada por Silvia Laurentino e Andrea Vianna.
  • A ATRIZ Mel Lisboa foi recebida pelo chef Yuri Machado, no Ca-Já.
  • NATURAL de Recife, o especialista em moda Arlindo Grund foi bastante elogiado pela equipe do RioMar devido a sua simpatia.
  • A FOTÓGRAFA Duda Coutinho ministra a oficina “Primeiros Passos na Fotografia”, na Galeria Super 8.
  • O BRASIL brilhou no European Beer Star 2025, na Alemanha. Conquistou sete medalhas entre mais de 2.200 rótulos avaliados às cegas.

ANIVERSÁRIOS: André Silva Ribeiro, Edna Mendonça, Encarnacion Torreão, Ester Satambonsky, Fernando Cerqueira Norberto, Fred Ferreira, João Falcão, Marcos Meira Lins, Rita de Cássia Neves, Selma Bragança e Sérgio Paranhos Filho.

