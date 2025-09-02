Setor pet é um dos mais fortes da economia brasileira e continua em expansão. Confira os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Brasil é o 3º maior mercado pet do mundo, atrás de EUA e China, com mais de 150 milhões de animais em crescimento

Até algumas décadas atrás, cães e gatos faziam parte da rotina das casas de um jeito bem diferente do que vemos hoje. Eles acompanhavam as famílias, muitas vezes dormiam no quintal e se alimentavam do que sobrava das refeições.

Não eram deixados de lado por falta de cuidado, mas vistos mais pela utilidade e companhia do que pelo afeto exclusivo. Com o tempo, essa realidade mudou completamente, e os pets passaram a ocupar o lugar de membros queridos da família, o que transformou também o mercado relacionado.

O setor pet, sobretudo nos últimos anos, passou a oferecer rações específicas, serviços de creches e day-care com estímulos ambientais, táxi-dogs, alimentos naturais, serviços de bem-estar e novas especializações veterinárias. Para se ter ideia, o mercado faturou R$ 75,4 bilhões em 2024, um crescimento de 9,6% em relação a 2023, segundo a Abinpet.

Apesar da presença de grandes redes como Petz e Cobasi, pequenos e médios pet shops respondem por 49% da receita, apostando em variedade e atendimento personalizado para conquistar clientes.

Brasil tem mais pets do que crianças

Não é exagero afirmar que o boom no mercado não dá sinais de frear. Hoje, existem mais pets do que filhos: o Brasil abriga cerca de 160 milhões de animais de estimação, sendo 62 milhões de cães e 30 milhões de gatos, segundo o Instituto Pet Brasil. O país ocupa a terceira posição no ranking mundial de população pet, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A quantidade de cães e gatos supera com folga a população de crianças menores de 14 anos, que é de cerca de 40 milhões, segundo dados oficiais.

Terceiro maior mercado do mundo

O Brasil se destaca no mercado pet, com 4,9% de participação na economia global e ocupando a terceira posição em faturamento. O país abriga mais de 150 milhões de animais de estimação, e a tendência é de crescimento contínuo. Especialistas apontam que fatores como maior poder de compra, mudanças nos estilos de vida e a preferência de muitos jovens por pets em vez de filhos impulsionam esse aumento.

Mudanças na rotina urbana

A verticalização das cidades levou os pets a viverem cada vez mais dentro de casa, especialmente em apartamentos. Isso fez crescer o investimento em saúde, alimentação e socialização dos animais.

Atualmente, há 1,8 animal de estimação por residência no Brasil, segundo Abinpet e IBGE. A venda de alimentos industrializados corresponde a 54,1% do faturamento do setor, seguida pela comercialização de animais por criadores e pelos produtos e serviços veterinários.

Além de cães e gatos, a demanda por animais não convencionais também tem aumentado, mostrando que o mercado pet continua em expansão e diversificação.



