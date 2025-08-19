Advogados de Pernambuco terão desconto em plano de saúde para cães e gatos; saiba como funciona
Os profissionais inscritos na Ordem terão 25% de desconto durante o primeiro ano de adesão e 20% em seguida, de forma vitalícia
Por
Lara Calábria
Publicado em 19/08/2025 às 13:16
| Atualizado em 19/08/2025 às 13:17
Uma parceria inédita entre a OAB Pernambuco, por meio da Caixa de Assistência aos Advogados (CAAPE), e a empresa Pet Top, especializada em planos de saúde para cães e gatos, passa a permitir descontos exclusivos para os pets de advogados e advogadas pernambucanos.
Como vai funcionar:
Os profissionais inscritos na Ordem terão 25% de desconto nos planos “Diamante” e “Premium” durante o primeiro ano de adesão. A partir do segundo ano, o desconto passa a ser fixo em 20%. O benefício é válido apenas para novos contratos, mas clientes atuais podem optar por cancelar o plano vigente e contratar um novo, submetendo-se às regras de adesão da empresa.
Segundo a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, o convênio reforça o cuidado com a advocacia pernambucana: “A partir de agora, advogadas e advogados poderão contar com acesso facilitado a serviços veterinários de qualidade, com condições especiais e coberturas diferenciadas para oferecer mais saúde e bem-estar aos seus pets”, destacou.
O sócio-diretor da Pet Top, Rogério de Holanda, também ressaltou as modalidades contempladas pela parceria são as mais vantajosas: “Os planos ‘Diamante’ e ‘Premium’ oferecem ampla cobertura, incluindo consultas, atendimentos de emergência, exames laboratoriais, vacinas, tratamento odontológico, internações e até cirurgias. Um dos nossos diferenciais é que, após o cumprimento da carência, o tutor não paga coparticipação para utilizar os serviços.”
Para usufruir do benefício, basta apresentar o número da OAB no ato da inscrição. Outras informações estão disponíveis pelo canal oficial da Pet Top no WhatsApp.