Flávio Ricco: A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados

Flávio Ricco fala sobre a aposta da Globo no futebol feminino e questiona sobre se a jogadora Marta, estará em campo nos próximos jogos

A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados.

A adesão de praticamente todos os grandes clubes e a realização de bons jogos nos campeonatos regionais e o Brasileirão fortaleceram o futebol feminino de tal forma, que, hoje, as principais competições, não por acaso, passaram a ser muito disputadas e acompanhadas pela TV.

E ainda este ano teremos a “Libertadores”, como uma das próximas atrações.

É de se registrar como cresce o interesse a cada temporada. E os resultados são os mais significativos.

A última Copa América, disputada no Equador de 12 de julho até o dia 2 passado, bateu recorde na Globo, com média nacional de 18,1 pontos e público de mais de 33 milhões de pessoas.

Uma avant-première do que poderá acontecer, e com número até mais expressivos, na Copa do Mundo, em 2027, aqui no Brasil, entre os meses de junho e julho.

E com toda uma enorme expectativa em cima: a nossa principal jogadora, Marta, estará ou não em campo?

Estranha-se, em torno disso, o silêncio e a omissão das outras TVs. Interesse zero e movimento nenhum. Parece que não cansam de botar sempre a Globo na cara do gol.

TV Tudo

É ela

Rachel Scheherazade, jornalista, apresentadora, participante de reality show e agora no “MasterChef Celebridades”, é a convidada do nosso programa nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Menu variado.

Rachel Scheherazade, jornalista - Instagram

Segura aí

A segunda temporada da série “Justiça”, trabalho de Manuela Dias, foi o grande sucesso do Globoplay em 2024.

Liderou o ranking de horas de todos os conteúdos da plataforma. Mas, repare, há um silêncio em torno da sua exibição na Globo. Tem motivo!

Caso pensado

A chegada de “Justiça” à TV aberta, Globo, no caso, e possivelmente em novembro, só ainda não tem uma promoção à altura, porque Alice Wegmann, Paolla Oliveira e Belize Pombal, integrantes do seu elenco, estão com papéis importantes em “Vale Tudo” e já na reta final.

Melhorar segurar mais um pouco.

Elenco fixo

“Vale Tudo” segue em frente e as suas gravações, se tudo correr como se espera, devem se encerrar na primeira semana de outubro.

O detalhe: já existe um movimento dentro da Globo para fazer novos contratos com alguns dos seus principais nomes. A ordem é voltar a contar com o banco de elenco.

Entre os quais

Carolina Dieckmann e Paolla Oliveira, antes do chamado para “Vale Tudo”, tiveram seus vínculos com a Globo encerrados depois de muitos anos.

As duas, informa-se, serão imediatamente chamadas para assinar novos compromissos.

Empacado

Sabe-se que existe uma questão delicada envolvendo a série policial “Veronika”, protagonizada por Roberta Rodrigues, e gravada já há um bom tempo. No Globoplay, nada se fala sobre previsão de lançamento.

Muitos acreditam que isso tem a ver com o processo de racismo que a atriz move contra a Globo.

Lady Night

Milton Cunha e Nicole Bahls serão os convidados de Tatá Werneck no “Lady Night”, na sexta-feira, às 22h30, no Multishow e Globoplay.

“Tatá é uma estrela despudorada”, diz Cunha. “Ela tem um humor saudável e inteligente”, avalia Nicole.

Programa Lady Night - Guto Costa / Multishow

Segue na casa

Houve uma mudança no modelo de trabalho do Allan Rapp com o SBT. Antes, ou até agora, como CLT, ele passa a prestar serviço como PJ.

E será responsável pela realização de um novo projeto, já pensado, mas que ainda não pode ser divulgado.

Por sua vez, a diretora Leonor Corrêa assume o “Aqui Agora”.

Ninguém ainda

A Record não convidou e, muito provavelmente, não chamará ninguém para a direção de integração do seu jornalismo.

André Basbaum, agora na presidência da EBC, é quem estava no posto.

Sem pressa

A Globo não tem quase nada definido sobre o novo programa da Eliana, que vai estrear no ano que vem.

Sabe-se que haverá auditório e algumas participações fixas, mas as maiores decisões, inclusive da estreia para abril, serão tomadas possivelmente a partir deste próximo mês.

Bate – Rebate

· Wagner Montes Filho está, desde ontem, como novo apresentador do “Brasil Urgente – Rio”.

· Aldo Perrotta acertou com a Globo para viver um policial militar em “Emergência 53”, nova série da Conspiração Filmes, sob encomenda para o Globoplay...

· ... A nova série médica também reúne Yara de Novaes, Valentina Herszage, Emilio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emílio de Mello...

· ... E tem ainda uma participação de Fernanda Montenegro.

· Arnaldo Cezar Coelho, crítico contundente, é um dos convidados cotados para o documentário do VAR no SporTV.

· “Último Lance”, série criada por Cauã Reymond, tem seu início de gravações previsto para novembro...

· ... Serão 8 episódios para exibição no Globoplay...

· ... Cauã será o protagonista.

· Também no campo esportivo, estão acelerados os trabalhos de “Brasil 70, a saga do tri”, da Netflix...

· ... Elenco quase todo fechado, com Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Ravel Andrade, Bruno Mazzeo, Lucas Agrícola, Maicon Rodrigues, entre outros.

· Renata Saporito, que já foi da Band, acabou se firmando no esporte do SBT. É a sua principal apresentadora.

· Aline Wolff, atleta e psicóloga, falando da saúde e do corpo, é a convidada do Marcelo Tas nesta terça, 22h, no “Provoca” da Cultura.

· A propósito da Cultura, é admirável, digno de registro mesmo, o espaço que a Cultura dedica à programação infantil...

· ... Diferentemente das outras TVs, canceladas pela proibição comercial absurda, a Cultura pode se dar a este luxo.

C´est fini

A Record, a partir de 1º de setembro, vai exibir dois episódios especiais do “Repórter Record Investigação” para ajustar sua grade, que se prepara para receber a nova temporada de “A Fazenda”.

Um deles será sobre o Holocausto, gravado na Alemanha, e o outro abordará os vícios da modernidade: bebês reborn, drogas sintéticas, jogos online, entre outros. Ambos apresentados por Ari Peixoto.