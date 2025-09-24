Exposição documental e mostra de cinema celebram os 117 anos de Josué de Castro no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento gratuito homenageia o médico, geógrafo e escritor pernambucano com programação cultural e educativa na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) celebra os 117 anos de nascimento de Josué de Castro no dia 29 de setembro com exposição documental e mostra de cinema.

A programação gratuita inclui a exposição "Josué, Cidadão do Mundo", na Sala de Leitura Nilo Pereira, e a Mostra de Cinema "Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental", na Sala Derby do Cinema da Fundação.

Contra a fome e a miséria



Nascido em 5 de setembro de 1908, no Recife, Josué de Castro foi médico, geógrafo, embaixador da ONU e escritor, conhecido mundialmente pela luta contra a fome e a miséria.

Autor do clássico Geografia da Fome (1946), ele demonstrou que a fome resulta da desigualdade social, não da escassez de alimentos, e recebeu o Prêmio Érico Veríssimo da Academia Brasileira de Letras em 1947.

Durante sua carreira, acumulou prêmios e reconhecimentos internacionais, como o Prêmio Internacional da Paz em 1954 e seis indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Ocupou cargos como presidente do Conselho Executivo da FAO (1952) e embaixador-chefe do Brasil junto à ONU em Genebra.

Após o golpe de 1964, foi considerado subversivo e exilado na França, onde faleceu em 24 de setembro de 1973. Seu legado inspira até hoje políticas globais de combate à fome e promoção da segurança alimentar.

Josué de Castro - Acervo Fundaj

Exposição documental

A exposição "Josué, Cidadão do Mundo" reúne documentos originais do acervo Josué de Castro, preservado pelo Cehibra desde 2011. A mostra abre no dia 29 de setembro, às 16h, e reúne mais de 30 mil itens, incluindo livros, fotografias, mapas, gravuras, recortes de jornais e objetos pessoais.

O acervo destaca a contribuição do pernambucano em estudos sobre geografia humana, saúde pública, demografia, desenvolvimento e fome no Brasil e no mundo. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e se estende até 17 de outubro de 2025.

Fundaj celebra os 117 anos de Josué de Castro com exposição documental e mostra de cinema - Humberto Cassimiro/Acervo Fundaj

Mostra de cinema

Já a Mostra de Cinema "Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental" tem curadoria de Camilo Soares, cineasta e professor da UFPE, e começa às 17h com a Sessão Estuário, incluindo a homenagem a Silvio Tendler com o documentário Josué de Castro, Cidadão do Mundo.

A sessão também apresenta quatro curtas do projeto de extensão Cine Interação UFPE: A recusa do rio, Cidadão Calango, Mares de Sabedoria e A Cidade que o Mar Vai Levar.

Na Sessão Foz, será exibido o documentário Água Capital – Recife, de Marcelo Pedroso, e os curtas Os Homens do Caranguejo, Das Águas, Sertão 2138 e O Mar que Habita em Mim, abordando temas como insegurança hídrica, acesso à água e impactos ambientais.

117 anos de Josué de Castro

A celebração é promovida pela Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca/Fundaj), por meio do Centro de Documentação e Estudos da História Brasileira (Cehibra) e do Cinema da Fundação.

Os apoios são do Centro Josué de Castro e do Instituto Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), reforçando o compromisso com a preservação da memória e da cultura pernambucana.

Exposição documental: "Josué, Cidadão do Mundo"

Quando: 29 de setembro a 17 de outubro de 2025

29 de setembro a 17 de outubro de 2025 Abertura: às 16h

às 16h Onde: Sala de Leitura Nilo Pereira, Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj

Sala de Leitura Nilo Pereira, Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj Endereço: Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife-PE

Mostra de Cinema: "Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental"

Quando: 29 de setembro de 2025

29 de setembro de 2025 Onde: Sala Derby do Cinema da Fundação, mesmo endereço

Sala Derby do Cinema da Fundação, mesmo endereço Sessão Estuário: Homenagem a Silvio Tendler e curtas do Cine Interação UFPE, às 17h

Homenagem a Silvio Tendler e curtas do Cine Interação UFPE, às 17h Sessão Foz: Documentário Água Capital – Recife e curtas sobre meio ambiente e cidadania, às 19h

