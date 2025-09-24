fechar
Cultura | Notícia

Exposição documental e mostra de cinema celebram os 117 anos de Josué de Castro no Recife

Evento gratuito homenageia o médico, geógrafo e escritor pernambucano com programação cultural e educativa na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 11:59
Fundaj celebra os 117 anos de Josué de Castro com exposição documental e mostra de cinema
Fundaj celebra os 117 anos de Josué de Castro com exposição documental e mostra de cinema - Humberto Cassimiro/Acervo Fundaj

Clique aqui e escute a matéria

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) celebra os 117 anos de nascimento de Josué de Castro no dia 29 de setembro com exposição documental e mostra de cinema.

A programação gratuita inclui a exposição "Josué, Cidadão do Mundo", na Sala de Leitura Nilo Pereira, e a Mostra de Cinema "Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental", na Sala Derby do Cinema da Fundação.

Contra a fome e a miséria

Nascido em 5 de setembro de 1908, no Recife, Josué de Castro foi médico, geógrafo, embaixador da ONU e escritor, conhecido mundialmente pela luta contra a fome e a miséria.

Autor do clássico Geografia da Fome (1946), ele demonstrou que a fome resulta da desigualdade social, não da escassez de alimentos, e recebeu o Prêmio Érico Veríssimo da Academia Brasileira de Letras em 1947.

Durante sua carreira, acumulou prêmios e reconhecimentos internacionais, como o Prêmio Internacional da Paz em 1954 e seis indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Ocupou cargos como presidente do Conselho Executivo da FAO (1952) e embaixador-chefe do Brasil junto à ONU em Genebra.

Após o golpe de 1964, foi considerado subversivo e exilado na França, onde faleceu em 24 de setembro de 1973. Seu legado inspira até hoje políticas globais de combate à fome e promoção da segurança alimentar.

Acervo Fundaj
Josué de Castro - Acervo Fundaj

Exposição documental

A exposição "Josué, Cidadão do Mundo" reúne documentos originais do acervo Josué de Castro, preservado pelo Cehibra desde 2011. A mostra abre no dia 29 de setembro, às 16h, e reúne mais de 30 mil itens, incluindo livros, fotografias, mapas, gravuras, recortes de jornais e objetos pessoais.

O acervo destaca a contribuição do pernambucano em estudos sobre geografia humana, saúde pública, demografia, desenvolvimento e fome no Brasil e no mundo. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e se estende até 17 de outubro de 2025.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Humberto Cassimiro/Acervo Fundaj
Fundaj celebra os 117 anos de Josué de Castro com exposição documental e mostra de cinema - Humberto Cassimiro/Acervo Fundaj

Mostra de cinema

Já a Mostra de Cinema "Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental" tem curadoria de Camilo Soares, cineasta e professor da UFPE, e começa às 17h com a Sessão Estuário, incluindo a homenagem a Silvio Tendler com o documentário Josué de Castro, Cidadão do Mundo.

A sessão também apresenta quatro curtas do projeto de extensão Cine Interação UFPE: A recusa do rio, Cidadão Calango, Mares de Sabedoria e A Cidade que o Mar Vai Levar.

Na Sessão Foz, será exibido o documentário Água Capital – Recife, de Marcelo Pedroso, e os curtas Os Homens do Caranguejo, Das Águas, Sertão 2138 e O Mar que Habita em Mim, abordando temas como insegurança hídrica, acesso à água e impactos ambientais.

Leia Também

117 anos de Josué de Castro

A celebração é promovida pela Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca/Fundaj), por meio do Centro de Documentação e Estudos da História Brasileira (Cehibra) e do Cinema da Fundação.

Os apoios são do Centro Josué de Castro e do Instituto Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), reforçando o compromisso com a preservação da memória e da cultura pernambucana.

Exposição documental: "Josué, Cidadão do Mundo"

  • Quando: 29 de setembro a 17 de outubro de 2025
  • Abertura: às 16h
  • Onde: Sala de Leitura Nilo Pereira, Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj
  • Endereço: Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife-PE

Mostra de Cinema: "Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental"

  • Quando: 29 de setembro de 2025
  • Onde: Sala Derby do Cinema da Fundação, mesmo endereço
  • Sessão Estuário: Homenagem a Silvio Tendler e curtas do Cine Interação UFPE, às 17h
  • Sessão Foz: Documentário Água Capital – Recife e curtas sobre meio ambiente e cidadania, às 19h

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Show 'Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá' Une Erudição e Ancestralidade no Teatro do Parque
AGENDA

Show 'Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá' Une Erudição e Ancestralidade no Teatro do Parque
Horóscopo 24/09: Fique atento às oportunidades! Situações negativas podem ser portas de transformações
ASTROLOGIA

Horóscopo 24/09: Fique atento às oportunidades! Situações negativas podem ser portas de transformações

Compartilhe

Tags