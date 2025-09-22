Espetáculos gratuitos no Recife celebram 25 anos da Focus Cia de Dança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma das companhias de dança mais respeitadas do Brasil se apresenta no Teatro Luiz Mendonça, no Parque da Jaqueira e no Centro de Artes da UFPE

Uma das companhias de dança mais respeitadas do Brasil, a Focus Cia de Dança (RJ), dirigida pelo renomado coreógrafo Alex Neoral, chega ao Recife para celebrar 25 anos de trajetória com uma série de três espetáculos que dialogam entre si.

A programação tem início nesta quarta-feira (24), às 19h, no Centro de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, com a performance "Trupe".

No sábado (26), é a vez do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, abrir as cortinas para "De Bach a Nirvana", obra que cruza música erudita e rock em uma experiência marcada por poesia, energia e música ao vivo.

No domingo (27), também no Teatro Luiz Mendonça, o público poderá assistir a "Carlota – Focus Dança Piazzolla", um tributo poético e vigoroso ao tango através da dança contemporânea. A série se encerra na manhã da segunda-feira (28), com uma nova sessão de "Trupe", às 11h30, no Parque da Jaqueira.

As apresentações integram o encerramento do 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades, que este ano reuniu 30 sessões de 23 espetáculos vindos de três países.

Turnê



Focus Cia de Dança (RJ) durante o espetáculo "De Bach a Nirvana" - DAN COELHO/DIVULGAÇÃO Focus Cia de Dança (RJ) durante o espetáculo "Trupe" - BABI FURTADO/DIVULGAÇÃO

Em 2025, Pernambuco se tornará palco de um projeto inédito da Focus Cia de Dança no Nordeste. Somente neste ano, a companhia já reuniu mais de 50 mil espectadores em sua turnê.

"As três coreografias se complementam. Em ‘De Bach a Nirvana’ há uma volta no tempo muito significativa, início dos anos 2000, momento em que surge outra leitura da composição, mas o mesmo princípio que carimba o repertório da Focus: extrair do movimento e da música uma sintonia capaz de envolver a plateia de forma única”, explica Alex Neoral.

"Ao dançarmos 'Carlota', de 2023, o público é convidado a contemplar a ponte entre o tango e a dança contemporânea conduzido pela obra de Piazzolla. 'Trupe' traduz nossa vontade permanente de ocupar todos os espaços: o palco está onde colocamos nossas obras”, completa o coreógrafo.

Trajetória



Com 26 obras e 16 espetáculos em repertório, a Focus Cia de Dança consolidou-se tanto pela crítica especializada quanto pela adesão do público.

O grupo já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá, entre outros.

A companhia também carrega importantes reconhecimentos: a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo Ministério da Cultura, e o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Confira a programação

"Trupe"

Quando: 24 de setembro, às 19h

Onde: Centro de Artes da UFPE – Cidade Universitária

Quanto: Acesso gratuito



"De Bach a Nirvana"

Quando: 26 de setembro, às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, Recife

Quanto: Ingresso gratuito, com retirada no link



"Carlota – Focus Dança Piazzolla"

Quando: 27 de setembro, às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, Recife

Quanto: Ingresso gratuito (retirada em: link



"Trupe"

Quando: 28 de setembro, às 11h30

Onde: Parque da Jaqueira – Av. Rui Barbosa, Graças, Recife

Quanto: Acesso gratuito

