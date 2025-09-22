Espetáculos gratuitos no Recife celebram 25 anos da Focus Cia de Dança
Uma das companhias de dança mais respeitadas do Brasil se apresenta no Teatro Luiz Mendonça, no Parque da Jaqueira e no Centro de Artes da UFPE
Uma das companhias de dança mais respeitadas do Brasil, a Focus Cia de Dança (RJ), dirigida pelo renomado coreógrafo Alex Neoral, chega ao Recife para celebrar 25 anos de trajetória com uma série de três espetáculos que dialogam entre si.
A programação tem início nesta quarta-feira (24), às 19h, no Centro de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, com a performance "Trupe".
No sábado (26), é a vez do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, abrir as cortinas para "De Bach a Nirvana", obra que cruza música erudita e rock em uma experiência marcada por poesia, energia e música ao vivo.
No domingo (27), também no Teatro Luiz Mendonça, o público poderá assistir a "Carlota – Focus Dança Piazzolla", um tributo poético e vigoroso ao tango através da dança contemporânea. A série se encerra na manhã da segunda-feira (28), com uma nova sessão de "Trupe", às 11h30, no Parque da Jaqueira.
As apresentações integram o encerramento do 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades, que este ano reuniu 30 sessões de 23 espetáculos vindos de três países.
Turnê
Em 2025, Pernambuco se tornará palco de um projeto inédito da Focus Cia de Dança no Nordeste. Somente neste ano, a companhia já reuniu mais de 50 mil espectadores em sua turnê.
"As três coreografias se complementam. Em ‘De Bach a Nirvana’ há uma volta no tempo muito significativa, início dos anos 2000, momento em que surge outra leitura da composição, mas o mesmo princípio que carimba o repertório da Focus: extrair do movimento e da música uma sintonia capaz de envolver a plateia de forma única”, explica Alex Neoral.
"Ao dançarmos 'Carlota', de 2023, o público é convidado a contemplar a ponte entre o tango e a dança contemporânea conduzido pela obra de Piazzolla. 'Trupe' traduz nossa vontade permanente de ocupar todos os espaços: o palco está onde colocamos nossas obras”, completa o coreógrafo.
Trajetória
Com 26 obras e 16 espetáculos em repertório, a Focus Cia de Dança consolidou-se tanto pela crítica especializada quanto pela adesão do público.
O grupo já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá, entre outros.
A companhia também carrega importantes reconhecimentos: a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo Ministério da Cultura, e o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.
Confira a programação
"Trupe"
Quando: 24 de setembro, às 19h
Onde: Centro de Artes da UFPE – Cidade Universitária
Quanto: Acesso gratuito
"De Bach a Nirvana"
Quando: 26 de setembro, às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, Recife
Quanto: Ingresso gratuito, com retirada no link
"Carlota – Focus Dança Piazzolla"
Quando: 27 de setembro, às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, Recife
Quanto: Ingresso gratuito (retirada em: link
"Trupe"
Quando: 28 de setembro, às 11h30
Onde: Parque da Jaqueira – Av. Rui Barbosa, Graças, Recife
Quanto: Acesso gratuito