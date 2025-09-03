fechar
Cultura |

18º Festival Cena CumpliCidades traz espetáculos internacionais ao Recife; veja programação

Evento ocupa teatros do Recife, Olinda e, pela primeira vez, chega a Fernando de Noronha com espetáculos de dança, teatro e música

Por Emannuel Bento Publicado em 03/09/2025 às 16:25
Cia Malka (França) apresenta 'Até Aqui Tudo Bem' no 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Cia Malka (França) apresenta 'Até Aqui Tudo Bem' no 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades - ALICIA COHIM/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Consolidado na agenda das artes cênicas do Estado, o Festival Internacional Cena CumpliCidades chega a sua 18ª edição com 27 sessões de 22 espetáculos, realizados desta quinta-feira (4) ao 29 de setembro.

As apresentações, com companhias nacionais e internacionais de dança, teatro e música, ocorrem nos teatros de Santa Isabel, Parque, Hermilo Borba Filho, Apolo e Luiz Mendonça, e se expandem até o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda.

Leia Também

Parte da programação é gratuita. Os espetáculos pagos terão ingresso a R$ 20 (meia R$ 10), com exceção das produções de São Paulo, que custam R$ 40 (com meia-entrada garantida).

Intercâmbio França-Brasil

Integrando a Temporada França-Brasil 2025, iniciativa que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, o Cena leva ao Santa Isabel, na abertura, a Cia Malka (França) com o espetáculo "Até Aqui Tudo Bem", criado a partir de uma residência artística com bailarinos franceses e brasileiros iniciada em 2024.

"Estamos falando de um trabalho com maturação de um ano, gestado dentro do próprio festival. O primeiro encontro dos bailarinos aconteceu aqui no Recife e, desde então, eles seguiram pelo Brasil e pela França. Há uma expectativa muito grande em torno dessa estreia", destaca o curador do Cena, Arnaldo Siqueira.

DANIEL PEREIRA/DIVULGAÇÃO
Marcelos Move Dance School se apresenta no 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades - DANIEL PEREIRA/DIVULGAÇÃO

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outros destaques internacionais incluem a companhia Touka Danses CDCN (Guiana Francesa), com as obras "Chenn", "Mes Horizons" e "Frida Kahlo", além do espetáculo "Stuck für Stück (Um Espetáculo/Dois Atos)", fruto da parceria entre a Marcelos Move Dance School, do pernambucano Marcelo Pereira (radicado na Suíça), e artistas suíços, apresentando as coreografias "Ne Me Jugez Pas" e "Scape".

Na música, o projeto "Balancê Antropofágico" une a cantora recifense YLA ao músico francês Jeff, em um show no Museu de Arte Sacra que propõe uma inversão simbólica entre culturas. Já o grupo franco-brasileiro Chanfrê mistura música francesa, jazz, ritmos nordestinos e rock, com releituras de nomes como Serge Gainsbourg e composições autorais.

Noronha

Pela primeira vez, o festival também desembarca na ilha de Fernando de Noronha, com a realização do Festival Internacional Cena Noronha, de 5 a 10 de setembro, apresentando oito produções no arquipélago e ampliando a rede de territórios alcançada pelo evento.

O festival reunindo artistas e grupos de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de companhias da França e Suíça.

Programação 

04.09 – 19h | Teatro de Santa Isabel

Abertura: Até Aqui Tudo Bem – Cia Malka (França) + Danças do Carnaval do Recife (LEED)

05.09 – 19h | Teatro Santa 

  • Tudo Acontece na Bahia – Subitus Company (PE)

05.09 – 19h | Teatro Hermilo

  • Gabri[Elas] – Coletivo Mulheres da Vida (SP)

06.09 – 19h | Teatro Santa Isabel

  • Ne Me Jugez Pas & Scape – Marcelos Move Dance School (Suíça/Brasil)

06.09 – 19h | Teatro Hermilo

  • Primavera Cega – Igor Iatcekiw (SP)

10.09 – 19h | Teatro Apolo

  • Se Eu Fosse Malcolm? – Eron Villar e DJ Vibra (Recife)

11.09 – 18h | Teatro Apolo

  • Mouras – Impacto FM (Recife)

11.09 – 20h | Teatro Hermilo

  • Chenn / Frida Danse / A Coluna Quebrada / Mes Horizons – Touka Danses (França)

12.09 – 19h | Teatro Apolo

  • Se Eu Fosse Eu – Luna Padilha e convidados (Recife)

13.09 – 18h | Teatro Apolo

  • Contando Histórias – Integrarte (Recife)

14.09 – 16h | Museu de Arte Sacra (Olinda)

  • Balancê Antropofágico – YLA + Jeff (França | Brasil)

17 a 21.09 | Teatro de Santa Isabel

  • Mostra de Coreografias Cena

19.09 – 20h | Teatro do Parque

  • Músicas do Mundo – Neris Rodrigues (Paulista-PE)

20.09 – 20h | Teatro do Parque

  • Banda Chanfrê (França | Brasil)

24.09 – 19h | Centro de Artes e Comunicação (UFPE)

  • Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)

26.09 – 20h | Teatro Luiz Mendonça

  • De Bach a Nirvana – Focus Cia de Dança (RJ)

27.09 – 20h | Teatro Luiz Mendonça

  • Carlota: Focus Dança Piazzolla – Focus Cia de Dança (RJ)

28.09 – 11h30 | Parque da Jaqueira

  • Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)

SERVIÇO
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades - De 4 a 28 de setembro de 2025
Onde: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)
Quanto: de R$ 20 a R$ 40, com sessões gratuitas
Programação e ingressos: cenacumplicidades.com
Mais informações: @ccumplicidades

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Horóscopo 03.09: tenha cautela financeira. Seu dinheiro pode estar em risco
ASTROLOGIA

Horóscopo 03.09: tenha cautela financeira. Seu dinheiro pode estar em risco
No Setembro Amarelo, banda pernambucana lança clipe com mensagem sobre saúde mental e ancestralidade
MÚSICA

No Setembro Amarelo, banda pernambucana lança clipe com mensagem sobre saúde mental e ancestralidade

Compartilhe

Tags