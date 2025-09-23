Show 'Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá' Une Erudição e Ancestralidade no Teatro do Parque
Após apresentações em espaços mais intimistas, o grupo chega a um dos teatros mais tradicionais da cidade para uma experiência imersiva
Clique aqui e escute a matéria
Uma fusão de percussão erudita e ritmos ancestrais irá tomar o palco do Teatro do Parque na próxima quinta-feira, 25 de setembro, às 19h30. O espetáculo "Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá" marca a nova etapa de circulação do primeiro duo de percussão erudita de Pernambuco, formado por Emerson Rodrigues e Emerson Coelho.
Após apresentações em espaços mais intimistas, o grupo chega a um dos teatros mais tradicionais da cidade para uma experiência que promete ser intensa e imersiva. O show celebra a união entre o som da marimba e a potência dos tambores da Nação Xambá, um dos ícones da cultura afro-pernambucana. A apresentação, que enaltece a presença de cinco artistas negros no palco, é viabilizada pela PNAB, do Governo Federal, e pela Prefeitura do Recife.
Uma "Sonoridade Afrossinfônica" Fora do Terreiro
Fugindo do formato convencional de um concerto, a apresentação oferece ao público um mergulho profundo nas raízes da música afro-brasileira. Os tambores sagrados da Nação Xambá, que geralmente são tocados em contextos religiosos, ganharão o palco do Teatro do Parque em uma oportunidade única de serem apreciados fora do seu ambiente tradicional.
O repertório do show inclui composições do álbum de estreia do Duo, "O Som das Baquetas", que traz parcerias com artistas renomados como Amaro Freitas. As composições variam de peças desafiadoras como "Pakiparabaki", de Henrique Albino, a criações autorais como "Lua da Bela Vista" e "Batuque". A apresentação também terá espaço para cantos tradicionais do candomblé, em iorubá.
Para esta apresentação, o duo preparou novos arranjos e elementos artísticos que prometem surpreender a plateia, além de espaço para improvisação. O show contará com Emerson Rodrigues e Emerson Coelho, que se unem a Beto, Memé e Thulio da Xambá no palco.
Movido pelo desejo de unir a percussão sinfônica à popular, o Duo Repercuti, formado por dois bacharéis em percussão erudita da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), busca descolonizar a visão sobre instrumentos como a marimba e o vibrafone, originalmente africanos, mas historicamente associados ao repertório europeu. O espetáculo reforça a presença de artistas negros ocupando espaços tradicionalmente associados à música de concerto, ao mesmo tempo em que eleva a musicalidade ancestral da Nação Xambá.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O acesso ao espetáculo é gratuito, e os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla. A apresentação contará com acessibilidade de audiodescrição.
Serviço:
Show Repercuti convida Tambores da Xambá
Quando: 25/09 (quinta-feira), às 19h30
Onde: Teatro do Parque (rua do Hospício, 81, Boa Vista)
Os ingressos são gratuitos, com retirada pela plataforma Sympla
Acessibilidade: Audiodescrição disponível