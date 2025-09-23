Voz do Leitor 23.09: Lixo acumulado em frente à Igreja do Livramento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitor reclama da falta de zeladoria no Centro do Recife. Lixo acumulado virou cenário em frente a uma igreja histórica, prejudicando a todos

Uma sujeira só na frente da Igreja do Livramento, no Centro do Recife, Dá pena, não faltam ratos e baratas na região, por conta do acúmulo de lixo. Como o Turista vai levar uma boa imagem desta bela igreja no Centro da capital pernambucana?

Genival Fernandes, por e-mail

DEFESA DA DEMOCRACIA NAS RUAS

As multidões que compareceram as ruas ontem , deixaram bem claro que o Brasil não vai permitir a anistia para bandidos e blindagem para os que já são ou de tornarão. As manifestações mostraram que o coração brasileiro está vivo, forte e vigilante, em defesa de nossa democracia .



Sylvio Belém, por e-mail

FALTA DE ENERGIA EM BOA VIAGEM

E, mais uma vez parte do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ficou sem energia elétrica. Por volta das 13h40, deste domingo (21), muitas residências, prédios e o comércio local sem geradores ficaram as escuras. Como, também, os moradores que ficaram presos nos elevadores causando momentos de tensão. Já outras tiveram que subir e descer vários andares pelas escadas de emergência. Em contrapartida se deixamos de pagar a conta de energia elétrica a Neoenergia de Pernambuco não titubeia manda uma equipe a residência para cortar. A demora da empresa para restabelecer a energia tem deixado traumas principalmente entre as crianças que ficam apavoradas presas dentro do elevador aguardando uma solução. A energia elétrica só se normalizou às 16h45, três horas depois.



Érique Medeiros, por e-mail

RESPOSTA DA COMPESA

Em atenção ao leitor Sandro Teixeira, a Compesa esclarece que a situação registrada na Rua Manoel Menelau, no bairro de Candeias, em Jaboatão, não está relacionada aos serviços prestados pela Companhia. A manutenção das redes de drenagem urbana (galerias de águas pluviais) é de responsabilidade dos municípios. Durante vistoria técnica realizada no último sábado (20), em parceria com a Prefeitura de Jaboatão, foi constatada a existência de edifícios interligados de forma irregular à rede de drenagem pluvial, além do lançamento de águas de chuva e do subsolo na rede coletora de esgoto. Nessa oportunidade, os condomínios envolvidos foram notificados para realizar a interligação correta ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Jaboatão, cuja primeira etapa da obra, que beneficia este bairro, já está em operação. O projeto tem como meta beneficiar mais de 200 mil moradores do município.

Assessoria de imprensa