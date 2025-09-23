Maestrina francesa comanda Orquestra Sinfônica do Recife no quinto concerto da história regido por mulher
Apresentações integram a programação da Temporada França–Brasil 2025 e ocorrem no Teatro de Santa Isabel, no Centro, nesta terça (23) e quarta (24)
Clique aqui e escute a matéria
A Orquestra Sinfônica do Recife será conduzida pela maestrina francesa Nathalie Marin em dois concertos especiais nesta terça (23) e quarta-feira (24), às 20h, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife.
Os ingressos gratuitos são disponibilizados nos dias das apresentações, a partir das 10h, pelo site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. Também haverá retirada presencial, uma hora antes de cada concerto, na bilheteria do teatro.
Protagonismo feminino
Em um cenário ainda marcado pela predominância masculina, a presença de Nathalie Marin destaca o protagonismo feminino na música erudita.
Esta é a segunda vez que a maestrina de reconhecimento internacional se apresenta ao lado de um dos mais antigos conjuntos orquestrais em atividade ininterrupta do Brasil.
O repertório traz também obras de compositoras: "La Nuit et L’Amour", de Augusta Holmes, e "Tarantella para Flauta e Clarinete", de Camille Saint-Saëns, além da "Sinfonia nº 7 em Lá Maior", Op. 92, de Beethoven.
Brasil–França
As apresentações integram a programação da Temporada França–Brasil 2025.
Reconhecida por sua atuação na América Latina e na Europa, Nathalie Marin é diretora artística do conjunto contemporâneo Habana XXI e foi uma das fundadoras da Orquestra ENORIS (Ensemble Orquestral de l’Isère), onde atuou como regente titular entre 1991 e 2010, levando sua música a mais de 25 países.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quinta regência feminina da história
Este será apenas o quinto momento de regência feminina na história da Orquestra Sinfônica do Recife e o primeiro de 2025. A estreia ocorreu em setembro de 1950, quando a gaúcha Joanídia Sodré, pioneira entre as maestrinas brasileiras e sul-americanas, esteve à frente da orquestra.
Setenta anos depois, em novembro de 2023, Rosemary Oliveira conduziu o grupo em quatro apresentações. Já em setembro do ano passado, a própria Nathalie Marin subiu ao pódio do conjunto, declarado Patrimônio Cultural do Recife.
SERVIÇO
Orquestra Sinfônica do Recife – Temporada 2025
Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Santo Antônio, Recife)
Quanto: 23 e 24 de setembro, às 20h
Quanto: Entrada gratuita – ingressos no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br ou presencialmente, uma hora antes dos concertos