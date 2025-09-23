PraMuê Café e Tal lança novo projeto e transforma happy hour com chorinho na calçada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O espaço PraMuê Café e Tal se torna cenário para uma proposta inovadora que une tradição, música brasileira e convivência ao ar livre.

Nesta sexta-feira, 26 de setembro, a casa PraMuê Café e Tal, localizada em Setúbal, lança uma nova proposta para o público com um happy hour do jeitinho que todo mundo ama: muita música e inovação na gastronomia.

A partir das 17h, os clientes poderão aproveitar o espaço da casa e entrar no clima da primavera, com o novo projeto "Na Calçada da PraMuê".

A novidade conta com um repertório de qualidade, além da participação especial do DUO Sensível, dupla dos músicos João Paulo Albertim no cavaquinho e Marco César no violão de 7 cordas, verdadeiras referências quando o assunto é criação de melodias e domínio da música de cordas dedilhadas, aspecto especialmente representativo da cultura pernambucana.

Imagem da dupla DUO Sensível - Divulgação/PraMuê Café e Tal

O gênero do chorinho marca presença na sonoridade das 18h às 21h, uma opção estratégica da casa.

“Escolhemos começar com o chorinho porque acredito que conecta super bem com a alma do Recife e dá aquele clima de bairro acolhedor, com o plus da música de alta qualidade em sintonia com as apostas do nosso menu, que representa um mix perfeito para quem gosta de café, vinho, calçada, vizinhança tranquila e afeto. Sentimos que falta espaços assim, na Zona Sul do Recife, por isso queremos oferecer para quem gosta de programinhas leves e dos mais agradáveis”, compartilhou a empresária Kássia Alcântara.

O menu

Imagem de pratos da PraMuê Café e Tal - Divulgação/PraMuê Café e Tal

A noite vai ser de novidades recheadas para os fãs de uma boa gastronomia. Também no dia 26, o PraMuê Café e Tal lança novas apostas de pratos assinados pela chef Raquel Emídio, que retorna ao Brasil depois de anos de dedicação aos estudos na Austrália.

As propostas serão disponibilizadas diariamente, ideais para quem ama harmonizar refeições com cafés e vinhos, também presentes no menu da casa, propostos com a expertise da Wine Concept e Castas Importadora e composto por diversas variações.

Imagem de pratos da PraMuê Café e Tal - Divulgação/PraMuê Café e Tal

Uma das grandes novidades do cardápio são os belisquetes, incluindo:

Arancinis com aioli de tomate assado

Burrata de búfala

Camarões crocantes

Carpaccio de vitelo

Mix de Bruchettas

Panelinha de Camarão provençal

Pastel Crocante de Steak Tartar

Panelinha de filé e queijo azul

Além da composição da tábua de frios da casa.

Imagem de pratos da PraMuê Café e Tal - Divulgação/PraMuê Café e Tal

Para os pratos principais, risoto com filé e cogumelos e o salmão grelhado com nhoque de batata doce serão os grandes destaques da estreia.

O menu também conta, entre outras variedades, com:

Estrogonofe

Linguine ou nhoque veggie

Medalhão de mignon com linguine

Nhoque de batata doce ao ragu

Omelete caprese

Frango e salada com proteína

Sanduíches de Croissant Amanteigado ou Pão Ciabatta artesanal com recheios diversificados: frango, ceasar, parma e brie, salmão maçaricado, peru e queijos, carne desfiada, caprese e rosbife.

Mais informações e detalhes sobre a programação completa da PraMuê Café e Tal estão disponíveis nas redes sociais da casa: @pra.mue.

Na Calçada da PraMuê

Imagem de pratos da PraMuê Café e Tal - Divulgação/PraMuê Café e Tal

Quando: 26/09

Horário: 18h às 21h

Onde: PraMuê Café e Tal, na Rua Cruzeiro do Forte, 187 – Setúbal (Recife/PE)

Reservas: (81) 99741-0315 (WhatsApp)

