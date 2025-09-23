MUBI e Retrato Filmes anunciam o relançamento de Amores Brutos em 4K nos cinemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Restauração do clássico foi exibida pela primeira vez em Cannes, com presença do diretor Alejandro G. Iñárritu e de Gael García Bernal

Em celebração aos 25 anos do lançamento de Amores Brutos, a MUBI, distribuidora global, serviço de streaming e produtora, e a Retrato Filmes divulgam materiais inéditos do filme para anunciar o relançamento em 4K nos cinemas, dia 9 de outubro.

A restauração do clássico do mexicano Alejandro G. Iñárritu foi exibida pela primeira vez no Festival de Cannes, mesmo evento onde a versão original teve sua estreia mundial e conquistou o Grande Prêmio da Semana da Crítica. Em 2000, também participou da disputa por Melhor Filme Estrangeiro no Oscar®.

Considerado um dos grandes clássicos contemporâneos, o longa-metragem rodado na Cidade do México é ramificado em três histórias, que se entrelaçam a partir de um acidente de carro. O filme marcou o primeiro grande papel do mexicano Gael García Bernal (Diários de Motocicleta), que voltou a trabalhar com Iñárritu posteriormente, em Babel.

Cartaz de "Amores Brutos" - Cortesia MUBI

Os dois participaram da reestreia em Cannes este ano, onde relembraram o início do projeto. Na época, Iñárritu era apresentador de rádio, e Bernal, estudante de artes cênicas de uma escola em Londres. Hoje, ambos são nomes de destaque do cinema latino-americano e de Hollywood.

A restauração foi realizada sob a supervisão da Criterion Collection, Estudio Mexico Films e Altavista Films, com supervisão de cor de Iñárritu e do diretor de fotografia mexicano Rodrigo Prieto, além de uma nova mixagem de som surround 5.1, por Jon Taylor no NBCUniversal StudioPost.

Além da chegada ao circuito brasileiro, com distribuição da MUBI e da Retrato Filmes, a remasterização de Amores Brutos também tem estreia confirmada no México, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.

Outras ações serão realizadas internacionalmente para homenagear os 25 anos da produção, incluindo a exposição Sonho Bruto: Instalação Celulóide de Alejandro G. Iñárritu e o lançamento do livro Amores Brutos, ainda sem data confirmada no Brasil.

