"A História do Som", com Paul Mescal e Josh O'Connor, estreia na 49ª Mostra de São Paulo
Ovacionado no Festival de Cannes, longa estreia em fevereiro de 2026 nos cinemas brasileiros. O longa tem distribuição da Universal Pictures
A Universal Pictures anuncia hoje que “A História do Som” (The History of Sound), longa dirigido por Oliver Hermanus, terá sua primeira exibição no Brasil na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A obra contará com sessões comerciais durante a programação do festival antes de chegar aos cinemas brasileiros em 19 de fevereiro de 2026.
“A História do Som”, que estreou mundialmente na competição do Festival de Cannes, conta com grandes nomes no elenco, como Paul Mescal, indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2023 por “Aftersun”; Josh O’Connor, vencedor do Emmy 2021 na categoria Melhor Ator em Série Dramática; e Chris Cooper, ganhador do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
A produção acompanha Lionel (Paul Mescal), um talentoso estudante de música que conhece David (Josh O’Connor), no Conservatório de Boston, onde eles se conectam pelo profundo amor que compartilham pela música folk.
Anos depois, os dois se reencontram e partem juntos a uma viagem improvisada pelo interior do Maine, para coletar canções tradicionais da cultura folk. Esse encontro inesperado, o caso de amor que nasceu dele e a música que eles coletam e preservam, vão influenciar o curso da vida de Lionel muito além de sua própria consciência.
Oliver Hermanus já teve seu trabalho exibido anteriormente na Mostra, na 39ª edição, com “O Rio Sem Fim”. Ao longo da carreira, o diretor recebeu prêmios em diversos festivais de cinema, como em Cannes por “Beleza Arrebatadora” (2011).
A 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece na capital paulista de 16 a 30 de outubro de 2025. “A História do Som” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 19 de fevereiro de 2026 também em versões acessíveis.