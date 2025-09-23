fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/09/2025 às 8:53

Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou
Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou - Reprodução / Internet

Nesta quarta-feira (24), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou.

Ficha Técnica:

Título Original: Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2013
Diretor: Marcus Baldini
Elenco: Monica Martelli, Paulo Gustavo, Daniele Valente, Eduardo Moscovis, Marcos Palmeira
Classe: Comédia

Sinopse:

Forte devota do amor, Fernanda é uma organizadora de casamentos solteira, em busca do par perfeito.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

