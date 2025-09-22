fechar
Observatório da Tv | Notícia

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/09/2025 às 8:22
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (21), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Terremoto: A Falha De San Andreas.

Ficha Técnica:

Terremoto: A Falha De San Andreas
Título Original: San Andreas
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Brad Peyton
Elenco: Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd, Carla Gugino, Dwayne Johnson, Art Parkinson;
Classe: Ação

Sinopse:

Um forte terremoto atinge a Califórnia e o bombeiro Ray precisa percorrer o estado com a ex-esposa para resgatar a filha Blake.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags