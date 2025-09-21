fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/09/2025 às 8:32
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (22), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Somos Todos Iguais.

Ficha Técnica:

Somos Todos Iguais
Título Original: Same Kind of Different as Me
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2017
Diretor: Michael Carney
Elenco: Djimon Hounsou; Greg Kinnear; Jon Voight; Renée Zellweger;
Classe: Drama

Sinopse:

Deborah Hall, uma mulher que luta contra um grave câncer, insiste para que o marido se aproxime de Denver, um perigoso mendigo.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Compartilhe

Tags