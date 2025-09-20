Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 22/09/2025

Sessão da Tarde

Somos Todos Iguais

Título Original: Same Kind of Different as Me

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Michael Carney

Elenco: Djimon Hounsou; Greg Kinnear; Jon Voight; Renée Zellweger;

Classe: Drama

Sinopse

Deborah Hall, uma mulher que luta contra um grave câncer, insiste para que o marido se aproxime de Denver, um perigoso mendigo.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 23/09/2025

Sessão da Tarde

Truque De Mestre: O 2º Ato

Título Original: Now You See Me 2

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2016

Diretor: Jon M. Chu

Elenco: Daniel Radcliffe, Dave Franco, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg

Classe: Thriller, Comédia

Sinopse

Os quatro cavaleiros ressurgem e são recrutados à força por um gênio da tecnologia para realizar seu assalto mais impossível.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 24/09/2025

Sessão da Tarde

Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou

Título Original: Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2013

Diretor: Marcus Baldini

Elenco: Monica Martelli, Paulo Gustavo, Daniele Valente, Eduardo Moscovis, Marcos Palmeira

Classe: Comédia

Sinopse

Forte devota do amor, Fernanda é uma organizadora de casamentos solteira, em busca do par perfeito.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 25/09/2025

Sessão da Tarde

A 100 Passos de um Sonho

Título Original: The Hundred-Foot Journey

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Lasse Hallstrom

Elenco: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Michel Blanc, Charlotte Le Bon, Juhi Chawla

Classe: Comédia, Drama

Sinopse

Enquanto trava uma guerra contra o dono de um restaurante concorrente, Mallory descobre no filho do adversário um garoto com grande talento para a culinária.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 26/09/2025

Sessão da Tarde

Bons Companheiros

Título Original: Ride On

País de Origem: Chinesa, indiana

Ano de Produção: 2023

Diretor: Larry Yang

Elenco: Jackie Chan, Jing Wu, Andy On, Xing Yu, Larry Yang

Classe: Ação, Drama

Sinopse

Um dublê fracassado e seu cavalo dublê se tornam uma sensação nas redes sociais, quando sua briga real com cobradores de dívidas se torna viral.

