Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Segunda-feira, 22/09/2025
Somos Todos Iguais
Título Original: Same Kind of Different as Me
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2017
Diretor: Michael Carney
Elenco: Djimon Hounsou; Greg Kinnear; Jon Voight; Renée Zellweger;
Classe: Drama
Sinopse
Deborah Hall, uma mulher que luta contra um grave câncer, insiste para que o marido se aproxime de Denver, um perigoso mendigo.
Terça-feira, 23/09/2025
Truque De Mestre: O 2º Ato
Título Original: Now You See Me 2
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2016
Diretor: Jon M. Chu
Elenco: Daniel Radcliffe, Dave Franco, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg
Classe: Thriller, Comédia
Sinopse
Os quatro cavaleiros ressurgem e são recrutados à força por um gênio da tecnologia para realizar seu assalto mais impossível.
Quarta-feira, 24/09/2025
Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou
Título Original: Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2013
Diretor: Marcus Baldini
Elenco: Monica Martelli, Paulo Gustavo, Daniele Valente, Eduardo Moscovis, Marcos Palmeira
Classe: Comédia
Sinopse
Forte devota do amor, Fernanda é uma organizadora de casamentos solteira, em busca do par perfeito.
Quinta-feira, 25/09/2025
A 100 Passos de um Sonho
Título Original: The Hundred-Foot Journey
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2014
Diretor: Lasse Hallstrom
Elenco: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Michel Blanc, Charlotte Le Bon, Juhi Chawla
Classe: Comédia, Drama
Sinopse
Enquanto trava uma guerra contra o dono de um restaurante concorrente, Mallory descobre no filho do adversário um garoto com grande talento para a culinária.
Sexta-feira, 26/09/2025
Bons Companheiros
Título Original: Ride On
País de Origem: Chinesa, indiana
Ano de Produção: 2023
Diretor: Larry Yang
Elenco: Jackie Chan, Jing Wu, Andy On, Xing Yu, Larry Yang
Classe: Ação, Drama
Sinopse
Um dublê fracassado e seu cavalo dublê se tornam uma sensação nas redes sociais, quando sua briga real com cobradores de dívidas se torna viral.
