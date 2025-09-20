fechar
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/09/2025 às 8:28
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (21), às 01h35 horas, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme John Wick – De Volta ao Jogo.

Ficha Técnica:

John Wick – De Volta ao Jogo
Título Original: John Wick
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2014
Diretor: Chad Stahelski, David Leitch
Elenco: Keanu Reeves, Willem Dafoe, John Leguizamo, Michael Nyqvist, Dean Winters, Alfie Allen
Classe: Ação

Sinopse:

John Wick é um lendário assassino de aluguel aposentado, lidando com o luto após perder o grande amor de sua vida.

