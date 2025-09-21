fechar
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/09/2025 às 14:48
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (20), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Heróis.

Ficha Técnica:

Heróis

Título Original: Push

Elenco: Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Belle, Colin Ford, Joel Gretsch e Djimon Hounsou.

Gênero: Ação

Distribuidora: Lionsgate 

Sinopse:

Kira Hudson (Camilla Belle) é uma jovem com habilidades telepáticas que rouba uma substância secreta de uma misteriosa organização conhecida como Divisão. Em fuga, ela busca a ajuda de dois jovens com dons paranormais: Nick Grant (Chris Evans), que possui poderes telecinéticos, e Cassie Holmes (Dakota Fanning), uma clarividente. Enquanto a Divisão faz de tudo para recuperar seu experimento, um poderoso grupo oriental também entra na disputa pela substância, colocando em risco a vida de todos os envolvidos.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

