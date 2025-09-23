fechar
Ruby Kisses lança lapiseira labial com efeito instantâneo de preenchimento

BIG&FULL Plumping Lip Liner potencializa o lip combo com volume e cor intensa. Conheça mais sobre o produto e a forma correta de usar

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2025 às 11:58
Mulher passando maquiagem
Mulher passando maquiagem - Reprodução/iStock

A febre do lip combo, que consiste em combinar lápis labial para contornar e aumentar os lábios com gloss, batom ou lip oil, segue em alta e agora ganha um aliado que leva o efeito a outro nível. A Ruby Kisses acaba de lançar a BIG&FULL Plumping Lip Liner, uma lapiseira labial que garante contorno preciso, cor intensa e volume instantâneo em apenas um click.

Divulgação/Kiss New York
Efeito do Big&Full Plumping Lip Liner - Divulgação/Kiss New York

Com fórmula inovadora, a BIG&FULL promove preenchimento imediato e efeito volumoso em segundos. Sua alta pigmentação vem acompanhada de uma textura macia e confortável para o uso diário, enquanto o acabamento semimate equilibra sofisticação e naturalidade. A ponta chanfrada e gordinha facilita a aplicação, permitindo tanto um traço definido quanto o preenchimento completo dos lábios.

Disponível em seis opções de cores versáteis e atemporais, a novidade chega em uma embalagem premium de click, que une praticidade e estilo. Para completar, sua fórmula vegana e cruelty-free reforça o compromisso da marca com uma beleza consciente.

Divulgação/Kiss New York
Big&Full Plumping Lip Liner - Divulgação/Kiss New York

Ruby Kisses - BIG&FULL Plumping Lip Liner

  • Cores: Nude Beige, Nude, Nude Pink, Warm Brown, Red Wine, Deep Red
  • Preço sugerido: R$ 39,99

