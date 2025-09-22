Influenciadora Camila Pudim apresenta nova linha de maquiagem, Pudim Beauty
Para a nova marca, três produtos veganos foram desenvolvidos, trazendo o lúdico e a funcionalidade para quem não abre mão de uma boa maquiagem
Com mais de 31 milhões de seguidores apenas no TikTok, a influenciadora Camila Pudim agora tem uma marca de maquiagem para chamar de sua. Trata-se da Pudim Beauty, que conta com três produtos até o momento.
Veganos, os lançamentos são blush cremoso, lip oil e gloss, os queridinhos 'essenciais' no mundo das makes. Além das fórmulas cruelty-free, os produtos da Pudim Beauty possuem o cheiro marcante de pudim de leite condensado, unindo funcionalidade, estética e experiência de usuário.
"Tudo precisa contar uma história. Essa marca é pra quem se diverte criando o próprio visual, pra quem se maquia com afeto e não tem medo de brilha", explica a influenciadora.
Conheça os produtos Pudim Beauty
Intitulados Bolush (blush cremoso), Pequizinho (lip oil) e Purpurigloss (gloss), os três produtos possuem um toque de doçura e imaginação, e já estão à venda em pontos selecionados e também no e-commerce oficial da marca.
Bolush (blush cremoso) - R$ 63,90
O Bolush é um blush cremoso multifuncional com textura leve e toque aveludado que desliza suavemente sobre a pele. Pode ser usado nas bochechas, nos olhos e nos lábios.
Purpurigloss (gloss glitter) - R$ 53,90
Disponível em quatro tonalidades, o gloss é perfumado e possui aplicador anatômico, que garante alta performance, precisão e facilidade na aplicação. Com acabamento de brilho espelhado e partículas de glitter ultrafinas, o Purpurigloss entrega um efeito de purpurina líquida que reflete luz com sofisticação e impacto visual.
Pequizinho (lip oil) - R$ 53,90
O Pequizinho é um lip oil que entrega nutrição profunda com um brilho suave e sofisticado. Com acabamento translúcido e textura leve, o produto oferece conforto imediato e duradouro. O grande diferencial está no uso do bromato, componente que reage ao pH dos lábios para revelar uma cor personalizada e única para cada pessoa.