Beleza | Notícia

Fenzza lança coleção de maquiagem inspirada em Branca de Neve e Rainha Má

O lançamento convida o público a escolher entre dois estilos contrastantes: a delicadeza da princesa ou a força da Rainha Má

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/09/2025 às 16:57
Fenzza lança linha de maquiagem inspirada em Branca de Neve
Fenzza lança linha de maquiagem inspirada em Branca de Neve - Divulgação

A Fenzza ampliou sua parceria com a Disney e lançou uma linha exclusiva de maquiagem inspirada em Branca de Neve, um dos contos mais marcantes do estúdio.

A coleção em edição limitada aposta na nostalgia e na fantasia para transformar os personagens em cores vibrantes, embalagens colecionáveis e fórmulas de alta performance, mantendo a proposta da marca de unir inovação, acessibilidade e desejo.

O lançamento convida o público a escolher entre dois estilos contrastantes: a delicadeza da princesa ou a força da Rainha Má.

Essa dualidade guia todo o conceito da linha, que mescla referências clássicas com tendências atuais da beleza.

Ao todo, são 17 itens de maquiagem, incluindo batons líquidos, kit com sete versões mini, gloss oil com brilho espelhado e hidratação, lápis para contorno, caneta delineadora de longa duração, paletas de sombras multifuncionais, iluminador compacto, blush líquido e até um blush mágico em formato de maçã — referência direta ao conto original.

A identidade visual também reforça os universos distintos das personagens: embalagens em azul-claro remetem à Branca de Neve, enquanto o azul-escuro traduz a sofisticação da Rainha Má.

Alguns produtos aparecem em versões específicas para cada lado da história, outros ganham cores exclusivas e há ainda aqueles que transitam entre os dois estilos.

Dermatologicamente testada e livre de crueldade animal, a coleção reforça o caráter colecionável das peças e promete conquistar tanto fãs de maquiagem quanto admiradores do universo Disney.

