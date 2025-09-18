5 dicas para evitar irritação na pele após a depilação
Com essas cinco dicas simples, a depilação deixa de ser sinônimo de desconforto e passa a ser um cuidado de beleza mais leve e saudável
A depilação, seja com lâmina, cera ou outros métodos, costuma deixar a pele mais sensível e propensa a vermelhidão, coceira e até pequenas inflamações.
Mas com alguns cuidados simples, é possível manter a pele lisinha, saudável e livre de incômodos. Confira cinco dicas práticas para evitar irritações depois da depilação.
1. Prepare a pele antes do procedimento
Uma boa preparação faz toda a diferença. Esfoliar a região um ou dois dias antes ajuda a remover células mortas e previne pelos encravados. Além disso, manter a pele limpa e seca no momento da depilação diminui o risco de inflamações.
2. Escolha o método certo para você
Cada pele reage de um jeito. Enquanto algumas pessoas toleram bem a lâmina, outras podem sofrer mais com a cera ou cremes depilatórios. Testar diferentes métodos é fundamental para descobrir qual causa menos irritação.
3. Hidrate logo após a depilação
A pele recém-depilada precisa de hidratação imediata. Aposte em loções calmantes, como as que contêm aloe vera, camomila ou pantenol, que ajudam a regenerar e aliviar a vermelhidão. Produtos sem álcool e sem fragrância são os mais indicados para evitar ardência.
4. Evite roupas apertadas
Logo após a depilação, prefira roupas leves e de tecidos respiráveis, como algodão. Peças muito justas aumentam o atrito e podem agravar a irritação ou até causar pequenas lesões na pele.
5. Fuja do sol e da piscina por algumas horas
A exposição solar direta e o contato com cloro ou água do mar logo após a depilação podem intensificar a sensibilidade da pele. O ideal é esperar pelo menos 24 horas antes de se expor a esses fatores.