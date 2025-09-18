fechar
Beleza | Notícia

5 dicas para evitar irritação na pele após a depilação

Com essas cinco dicas simples, a depilação deixa de ser sinônimo de desconforto e passa a ser um cuidado de beleza mais leve e saudável

Por Guilherme Gusmão Publicado em 18/09/2025 às 13:56
Homem se depilando
Homem se depilando - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A depilação, seja com lâmina, cera ou outros métodos, costuma deixar a pele mais sensível e propensa a vermelhidão, coceira e até pequenas inflamações.

Mas com alguns cuidados simples, é possível manter a pele lisinha, saudável e livre de incômodos. Confira cinco dicas práticas para evitar irritações depois da depilação.

1. Prepare a pele antes do procedimento

Uma boa preparação faz toda a diferença. Esfoliar a região um ou dois dias antes ajuda a remover células mortas e previne pelos encravados. Além disso, manter a pele limpa e seca no momento da depilação diminui o risco de inflamações.

2. Escolha o método certo para você

Cada pele reage de um jeito. Enquanto algumas pessoas toleram bem a lâmina, outras podem sofrer mais com a cera ou cremes depilatórios. Testar diferentes métodos é fundamental para descobrir qual causa menos irritação.

3. Hidrate logo após a depilação

A pele recém-depilada precisa de hidratação imediata. Aposte em loções calmantes, como as que contêm aloe vera, camomila ou pantenol, que ajudam a regenerar e aliviar a vermelhidão. Produtos sem álcool e sem fragrância são os mais indicados para evitar ardência.

4. Evite roupas apertadas

Logo após a depilação, prefira roupas leves e de tecidos respiráveis, como algodão. Peças muito justas aumentam o atrito e podem agravar a irritação ou até causar pequenas lesões na pele.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

5. Fuja do sol e da piscina por algumas horas

A exposição solar direta e o contato com cloro ou água do mar logo após a depilação podem intensificar a sensibilidade da pele. O ideal é esperar pelo menos 24 horas antes de se expor a esses fatores.

Leia também

Skincare climático: como adaptar a rotina a diferentes regiões do Brasil
skincare

Skincare climático: como adaptar a rotina a diferentes regiões do Brasil
Natura promove protagonismo a mulheres reais nas ruas e redes sociais em nova fase da campanha Luna Divina
AUTOCUIDADO

Natura promove protagonismo a mulheres reais nas ruas e redes sociais em nova fase da campanha Luna Divina

Compartilhe

Tags