Natura promove protagonismo a mulheres reais nas ruas e redes sociais em nova fase da campanha Luna Divina
A ação celebra a liberdade feminina com OOH espalhados pelas cidades brasileiras com destaque as colaboradoras e consultoras de Beleza da marca Natura
Lançada recentemente pela Natura, líder absoluta em perfumaria no Brasil¹, Luna Divina convida cada mulher a libertar a deusa que existe dentro de si, reforçando atributos como confiança, autenticidade e liberdade.
A campanha da novidade visa promover o empoderamento e enaltecer as diferentes formas de expressão da mulher brasileira.
Em sintonia com o posicionamento da marca Luna, a campanha entra em nova fase com uma ação inédita de OOH que dá protagonismo a colaboradoras e Consultoras de Beleza.
Por meio de uma Glam Cam, essas mulheres foram convidadas para um photoshooting, expressando sua essência e autoconfiança através de imagens e vídeos transformados em peças de mídia, que serão veiculadas nas ruas e nas redes sociais da marca.
A campanha já pode ser vista em diferentes cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Salvador.
Sobre Luna Divina
A nova linha de Luna Divina está disponível no site oficial da marca www.natura.com.br, nas lojas físicas ou com a Consultora de Beleza e, além da fragrância, traz um Perfume para Cabelos, que adiciona brilho e controla o frizz, e um Hidratante Iluminador Corporal Perfumado, que hidrata por 48 horas e oferece um acabamento com partículas de brilho.