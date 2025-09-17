Avon Care estreia seu primeiro sérum facial no Brasil e aumenta os benefícios dos hidratantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novidades contam com produtos multibenefícios que garantem uma rotina de skincare descomplicada, uma pele revitalizada e hidratada

Presente em milhões de lares brasileiros, a Avon anuncia duas novidades da linha Avon Care para cuidados com o rosto, reforçando seu compromisso em tornar o cuidado com a beleza mais acessível, oferecendo produtos de qualidade e uso de ingredientes de origem natural com preços que cabem no bolso.

A principal inovação é o sérum facial 6 em 1, que chega para complementar a linha com um novo formato leve, multifuncional e de rápida absorção.

A marca também relança seus já conhecidos hidratantes faciais, com fórmulas ainda mais completas, que agora contam com seis benefícios em um único produto, oferecendo uma rotina de skincare ainda mais eficaz e descomplicada.

Sobre o sérum

O sérum facial 6 em 1, conta com duas versões: Antissinais e Hidratante, e ambos garantem 72h de hidratação.

A versão Antissinais tem ação preenchedora para os primeiros sinais ajudando a suavizar linhas de expressão, hidrata, protege contra a desidratação, fortalece a barreira da pele, deixa mais radiante além de melhorar a textura.

Já o Hidratante possui ação hidratação profunda para peles secas, fortalecendo a barreira cutânea, revitalizando, melhorando a textura, preenchendo através da hidratação e com sensação refrescante.

Com nova identidade visual e ainda mais benefícios, os hidratantes 6 em 1 estão disponíveis em seis versões - Antissinais, Uniformizador, Hidratante, Noturno, Iluminador Vitaminado e Matificante - para todos os tipos de pele e necessidades.

Todos compartilham os benefícios sensoriais característicos da marca, como rápida absorção, toque seco, e textura leve, além de serem aprovados dermatologicamente e testados contra todas as alergias.

A versão rosa, Antissinais reduz a aparência de linhas finas e rugas, e firma a pele. O lilás, Uniformizador suaviza marcas escurecidas, ajuda a uniformizar o tom da pele e possui ação antioxidante.

O azul, Hidratante, entrega hidratação imediata por até 36 horas, protegendo contra o ressecamento e preparando a pele para a maquiagem. O laranja, Iluminador Vitaminado, deixa a pele naturalmente iluminada e sem ficar oleosa.

Já o roxo, Noturno, recupera e regenera a pele continuamente durante o sono. E o verde, Matificante, por fim, controla a oleosidade por até 8 horas eliminando o brilho na zona T, principalmente, em peles mistas e oleosas.

“Avon Care reflete nossa missão de democratizar a beleza, oferecendo soluções diárias que combinam sensorialidade e a confiança construída ao ao longo de décadas pela marca Avon ajudando a tornar o acesso ao cuidado e a beleza através da qualidade" afirma Vinicius Delmont, head de marketing de rosto e corpo Avon.

"Com um portfólio completo, prático e comprovadamente eficaz, a Avon Care é a porta de entrada para novos clientes na jornada de beleza com a Avon, solidificando nossa liderança e relevância no segmento”, finaliza.

As novidades já estão disponíveis no site da marca e também podem ser encontradas com uma Consultora de Beleza da marca.