3 perfumes Natura que fixam por mais de 12 horas

Conheça essas três fragrâncias da Natura que surpreendem pela longa duração, com projeção intensa e presença marcante ao longo do dia

A fixação é um dos principais critérios de escolha quando falamos em perfumes. Mais do que um aroma agradável, muitas pessoas buscam fragrâncias que permaneçam presentes durante todo o dia, acompanhando os diferentes momentos da rotina sem a necessidade de reaplicações constantes. Nesse ponto, algumas criações da Natura se destacam não apenas pela assinatura olfativa, mas também pela performance na pele, alcançando uma durabilidade que pode ultrapassar as 12 horas.

O tempo de fixação de um perfume depende de vários fatores, como a concentração dos óleos essenciais, a qualidade das matérias-primas, as notas predominantes da composição e até mesmo a química individual da pele. Perfumes amadeirados, orientais e adocicados, por exemplo, tendem a ter uma performance mais prolongada, já que seus acordes são mais densos e possuem moléculas de maior peso.

Ao longo dos anos, a Natura conseguiu construir fragrâncias que unem a identidade brasileira — com ingredientes da biodiversidade local — a uma estrutura olfativa capaz de entregar alta durabilidade. Outro aspecto importante é que perfumes de longa duração não necessariamente precisam ser pesados ou sufocantes. Algumas dessas criações conseguem equilibrar intensidade e leveza, tornando-se adequadas tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

A projeção também é um ponto de destaque: enquanto alguns perfumes permanecem mais próximos da pele, outros conseguem marcar presença em ambientes e serem lembrados por quem está por perto. Nesta seleção, reunimos três perfumes da Natura reconhecidos por sua fixação que pode ultrapassar 12 horas, sempre entregando uma experiência olfativa envolvente e consistente.

Eles transitam por diferentes famílias olfativas, agradando tanto quem prefere a sofisticação dos amadeirados quanto quem busca a intensidade dos orientais ou a modernidade das fragrâncias mais urbanas. São escolhas que mostram como a perfumaria brasileira evoluiu e hoje se coloca lado a lado com referências internacionais quando o assunto é performance.

Essencial Oud

O Essencial Oud é um dos perfumes mais marcantes da Natura e carrega em sua essência a intensidade do oud, uma das matérias-primas mais nobres da perfumaria mundial. Ele combina notas amadeiradas profundas com toques orientais, resultando em uma fragrância de grande sofisticação.

Sua fixação impressiona, ultrapassando facilmente as 12 horas, com uma projeção que se mantém constante ao longo do dia. É uma opção que se destaca em ocasiões noturnas e formais, ideal para quem deseja transmitir presença e deixar uma assinatura olfativa inesquecível.

Kaiak Urbe

Dentro da linha Kaiak, conhecida por seu frescor e versatilidade, o Kaiak Urbe surpreende pela potência e duração. A fragrância traz notas verdes e aromáticas combinadas com uma base amadeirada, garantindo frescor inicial e profundidade duradoura.

A fixação supera 12 horas na pele de muitos usuários, mantendo-se perceptível mesmo após longas jornadas. É uma escolha indicada para quem busca uma fragrância que una leveza e força, sendo ideal para o uso diário, inclusive em climas quentes, sem perder a intensidade característica.

Homem Essence

O Natura Homem Essence é uma fragrância que equilibra modernidade e intensidade. Sua composição reúne notas especiadas e amadeiradas, criando um perfil sofisticado e versátil. O destaque, além da assinatura marcante, é a fixação, que pode ultrapassar 12 horas com facilidade.

Sua evolução ao longo do tempo é um dos pontos fortes: começa com acordes mais vibrantes e vai ganhando corpo e profundidade, permanecendo presente do início ao fim do dia. É uma escolha segura para ambientes profissionais e também para momentos de lazer, adaptando-se a diferentes contextos.