Simpatia do Perfume: Aprenda o ritual para despertar desejo na pessoa amada

A simpatia do perfume é simplesmente perfeita para despertar o desejo da pessoa amada e fortalecer a conexão entre vocês. Saiba como fazer!

Clique aqui e escute a matéria

O amor é um dos sentimentos mais desejados!

Muitas vezes, para além das palavras e dos gestos, as pessoas recorrem a rituais antigos para fortalecer laços e despertar a paixão.

Entre esses rituais, a simpatia do perfume é uma das mais delicadas e poderosas.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo para você testar em casa. Veja agora!

Simpatia do perfume

Segundo o portal João Bidu, a simpatia do perfume é perfeita para despertar o desejo da pessoa amada.

Além disso, esse ritual também proporciona a autoconfiança e aquele toque irresistível na hora da conquista.

Frasco de perfume de vidro com tampa dourada preenchida com líquido rosa, cercado por rosas cor-de-rosa frescas na superfície branca. - Foto: iStock

Materiais:

1 perfume de sua preferência.

Como fazer?

Primeiro, escolha um perfume que você goste e se sinta bem usando. Pode ser o seu favorito ou até mesmo aquele que costuma atrair elogios.

Feito isso, segure o frasco com as duas mãos e diga em voz alta as seguintes palavras:

"Eu te energizo com todos os ingredientes do amor e te usarei todos os dias para o meu amor me amar mais e mais, até quando eu desejar!".

Dito isso, guarde o perfume no lugar de costume e use sempre que for encontrar ou pensar na pessoa desejada.

Além disso, se sentir necessidade, você pode repetir a simpatia, basta fazer exatamente do mesmo jeito.