Simpatia Poderosa do Jiló para Emagrecer
Existem algumas simpatias poderosas que são capazes de ajudar no processo de emagrecimento. Veja agora um ritual simples para testar em casa!
O processo de emagrecimento é, para muitos, um caminho desafiador.
Por esse motivo, muitas pessoas acabam buscando métodos diferentes para perder peso.
Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia simples e poderosa para você testar em casa. Veja agora!
Simpatia do Jiló para Emagrecer
O ritual do jiló pode ser utilizado na perda de peso, mas deve ser acompanhado da reeducação de hábitos.
Desta forma, continue seguindo uma alimentação saudável e realizando os exercícios físicos, além de procurar um profissional da saúde.
Materiais:
- 7 jilós;
- Água.
Como fazer?
No primeiro dia da Lua Minguante, corte sete jilós em formato de cruz e leve ao fogo com três litros de água.
Após levantar fervura, deixe por mais 15 minutinhos no fogo, desligando em seguida. Espere esfriar e guarde o líquido na geladeira.
Durante os dias de Lua Minguante, tome um copo desse preparo antes do almoço e do jantar.