Simpatias | Notícia

Simpatia Poderosa do Jiló para Emagrecer

Existem algumas simpatias poderosas que são capazes de ajudar no processo de emagrecimento. Veja agora um ritual simples para testar em casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 09/09/2025 às 8:25
Imagem ilustrativa de uma mulher medindo a barriga!
Imagem ilustrativa de uma mulher medindo a barriga! - Reprodução/ iStock

O processo de emagrecimento é, para muitos, um caminho desafiador.

Por esse motivo, muitas pessoas acabam buscando métodos diferentes para perder peso.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia simples e poderosa para você testar em casa. Veja agora!

Simpatia do Jiló para Emagrecer

O ritual do jiló pode ser utilizado na perda de peso, mas deve ser acompanhado da reeducação de hábitos.

Desta forma, continue seguindo uma alimentação saudável e realizando os exercícios físicos, além de procurar um profissional da saúde.

Reprodução/ iStock
Materiais:

  • 7 jilós;
  • Água.

Como fazer?

No primeiro dia da Lua Minguante, corte sete jilós em formato de cruz e leve ao fogo com três litros de água.

Após levantar fervura, deixe por mais 15 minutinhos no fogo, desligando em seguida. Espere esfriar e guarde o líquido na geladeira.

Durante os dias de Lua Minguante, tome um copo desse preparo antes do almoço e do jantar.

