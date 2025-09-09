Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro para acabar com energias negativas
Acabe com as energias ruins e inveja na sua vida com esse ritual simples e poderoso. Separamos o passo a passo da simpatia para você fazer em casa!
A busca por harmonia e proteção contra influências negativas é algo frequente na vida de muitas pessoas.
Pensando nisso, separamos uma simpatia que pode ajudar a combater todas essas energias ruins.
O ritual da tesoura embaixo do travesseiro é simples, prático e poderoso. Veja o passo a passo!
Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro
Materiais:
- 1 tesoura;
- 1 travesseiro.
Como fazer?
Antes de dormir, coloque uma tesoura aberta embaixo do seu travesseiro.
Feito isso, deite por cima do travesseiro e diga 1 problema da sua vida com as seguintes palavras:
"Assim como essa tesoura corta, eu corto agora (o problema) da minha vida".
Se tiver mais de um problema que deseja se livrar, diga um por vez e durma repetindo essa frase.