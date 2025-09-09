Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro para acabar com energias negativas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acabe com as energias ruins e inveja na sua vida com esse ritual simples e poderoso. Separamos o passo a passo da simpatia para você fazer em casa!

A busca por harmonia e proteção contra influências negativas é algo frequente na vida de muitas pessoas.

Pensando nisso, separamos uma simpatia que pode ajudar a combater todas essas energias ruins.

O ritual da tesoura embaixo do travesseiro é simples, prático e poderoso. Veja o passo a passo!

Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro

Imagem ilustrativa de uma tesoura! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 tesoura;



1 travesseiro.

Como fazer?

Antes de dormir, coloque uma tesoura aberta embaixo do seu travesseiro.

Feito isso, deite por cima do travesseiro e diga 1 problema da sua vida com as seguintes palavras:

"Assim como essa tesoura corta, eu corto agora (o problema) da minha vida".

Se tiver mais de um problema que deseja se livrar, diga um por vez e durma repetindo essa frase.