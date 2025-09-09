fechar
Simpatias para Atrair Dinheiro: 3 opções poderosas para fazer em casa!

Separamos algumas simpatias simples e poderosas que são perfeitas para as pessoas que desejam atrair prosperidade financeira. Saiba como fazer!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 09/09/2025 às 7:45
Imagem ilustrativa de dinheiro!
Imagem ilustrativa de dinheiro! - Reprodução/ iStock

A busca por prosperidade e abundância financeira é um desejo comum e, ao longo do tempo, diversas tradições criaram rituais para atrair a boa sorte.

Conhecidas como simpatias, essas práticas combinam elementos da natureza com a força da intenção, servindo como uma forma de alinhar nossas energias com a energia da prosperidade.

A seguir, apresentamos três opções poderosas, fáceis de fazer em casa, que podem ajudar a abrir os caminhos para a riqueza. Veja agora!

Simpatias para atrair dinheiro

De acordo com o portal "Terra", esses são os melhores rituais para fazer:

1. Simpatia para não faltar dinheiro

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de dinheiro! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 saleiro;
  • 1 colher de sopa de arroz cru;
  • 1 moeda de 1 real;
  • Sal de cozinha.

Como fazer?

Comece pegando um saleiro vazio e coloque no fundo dele a moeda, depois adicione o arroz e complete o pote com o sal de cozinha que você geralmente usa para temperar os alimentos.

Essa simpatia é muito poderosa e promete auxiliar para que nunca falte dinheiro na sua vida.

Por esse motivo, continue temperando as comidas normalmente com esse saleiro, mas nunca deixe faltar sal nesse recipiente e nunca deixe a moeda à mostra.

2. Simpatia para fazer o dinheiro render

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de dinheiro! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 bombom;
  • 1 moeda de qualquer valor;
  • Mel.

Como fazer?

Primeiro, coma o bombom. Depois, pegue o papel de embrulho e coloque a moeda.

Por cima da moeda, despeje bastante mel e embrulhe tudo. Coloque a simpatia próxima de um formigueiro e saia do local sem olhar para trás.

Conforme as formigas forem comendo o mel, o dinheiro chegará na sua vida.

3. Simpatia para ter fortuna

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de dinheiro! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 20 folhas-da-fortuna;
  • 1 bacia de ágata ou alumínio;
  • 2l de água.

Como fazer?

Coloque a água na bacia e adicione as ervas. Enquanto esfrega as folhas com as duas mãos, faça os seus pedidos.

Esse ato deve levar de 10 a 15 minutos, até a água ficar com uma coloração esverdeada.

Reserve a mistura sem coar e, depois de fazer a limpeza do ambiente, sem água sanitária, jogue a mistura de dentro para fora do local e deixe agir por 20 minutos.

Passe o rodo e um pano seco. Dessa forma, você terá o ambiente mais tranquilo e atrairá muita sorte para sua vida.

