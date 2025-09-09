Simpatias para Atrair Dinheiro: 3 opções poderosas para fazer em casa!
Separamos algumas simpatias simples e poderosas que são perfeitas para as pessoas que desejam atrair prosperidade financeira. Saiba como fazer!
A busca por prosperidade e abundância financeira é um desejo comum e, ao longo do tempo, diversas tradições criaram rituais para atrair a boa sorte.
Conhecidas como simpatias, essas práticas combinam elementos da natureza com a força da intenção, servindo como uma forma de alinhar nossas energias com a energia da prosperidade.
A seguir, apresentamos três opções poderosas, fáceis de fazer em casa, que podem ajudar a abrir os caminhos para a riqueza. Veja agora!
Simpatias para atrair dinheiro
De acordo com o portal "Terra", esses são os melhores rituais para fazer:
1. Simpatia para não faltar dinheiro
Materiais:
- 1 saleiro;
- 1 colher de sopa de arroz cru;
- 1 moeda de 1 real;
- Sal de cozinha.
Como fazer?
Comece pegando um saleiro vazio e coloque no fundo dele a moeda, depois adicione o arroz e complete o pote com o sal de cozinha que você geralmente usa para temperar os alimentos.
Essa simpatia é muito poderosa e promete auxiliar para que nunca falte dinheiro na sua vida.
Por esse motivo, continue temperando as comidas normalmente com esse saleiro, mas nunca deixe faltar sal nesse recipiente e nunca deixe a moeda à mostra.
2. Simpatia para fazer o dinheiro render
Materiais:
- 1 bombom;
- 1 moeda de qualquer valor;
- Mel.
Como fazer?
Primeiro, coma o bombom. Depois, pegue o papel de embrulho e coloque a moeda.
Por cima da moeda, despeje bastante mel e embrulhe tudo. Coloque a simpatia próxima de um formigueiro e saia do local sem olhar para trás.
Conforme as formigas forem comendo o mel, o dinheiro chegará na sua vida.
3. Simpatia para ter fortuna
Materiais:
- 20 folhas-da-fortuna;
- 1 bacia de ágata ou alumínio;
- 2l de água.
Como fazer?
Coloque a água na bacia e adicione as ervas. Enquanto esfrega as folhas com as duas mãos, faça os seus pedidos.
Esse ato deve levar de 10 a 15 minutos, até a água ficar com uma coloração esverdeada.
Reserve a mistura sem coar e, depois de fazer a limpeza do ambiente, sem água sanitária, jogue a mistura de dentro para fora do local e deixe agir por 20 minutos.
Passe o rodo e um pano seco. Dessa forma, você terá o ambiente mais tranquilo e atrairá muita sorte para sua vida.