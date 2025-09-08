Simpatia para Parar de Fumar: Conheça 3 rituais poderosos para abandonar o vício
Comece a fazer mudanças em sua vida e se liberte dos vícios com a ajuda dessas simpatias poderosas. Separamos o passo a passo para você fazer em casa!
Abandonar o hábito de fumar é um dos desafios mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar.
O vício em nicotina é forte, e a dependência psicológica de ter o cigarro em mãos para lidar com o estresse, a ansiedade ou simplesmente por costume torna a jornada ainda mais dura.
Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias poderosas que são capazes de ajudar a acabar com o vício em cigarros. Veja agora!
Simpatias para acabar com o vício em cigarros
De acordo com o portal "Terra", esses são os melhores rituais para fazer:
1. Para deixar o vício
Dentro de um saquinho plástico ou de papel, guarde sete pontas de cigarros que você fumou junto com um punhado de sal grosso.
Enterre tudo em um vaso de comigo-ninguém-pode, sempre mentalizando que nada mais vai impedir você de abandonar esse vício.
Quando finalizar a simpatia, lave bem as mãos após o contato com a planta, já que ela é tóxica.
2. Abandonar o vício em cigarros
Comece pedindo a um vizinho ou a um parente sete pedacinhos de pão.
Todos os dias, coma um pedacinho e faça o seguinte pedido: "Jesus, dá-me todos os dias o pão que é meu alimento. Tire em nome de Deus o meu vício de fumar que é o meu tormento. Amém".
Faça essa simpatia por sete dias seguidos, em jejum.
3. Livrar uma pessoa do vício
Escreva o nome da pessoa viciada em um papel branco e enrole. Depois, faça um furo em um coco, coloque esse papel dentro do buraco e tampe com um pouco de vela derretida.
Por fim, enterre o coco aos pés de um coqueiro e reze três Pai-Nossos e três Ave-Marias para o anjo da guarda da pessoa, pedindo que ela deixe o vício.