Simpatias | Notícia

Simpatia Nhoque da Fortuna: Conheça o ritual perfeito para não faltar dinheiro

A simpatia italiana, também chamada de Tradição de São Pantaleão, é simplesmente perfeita para atrair mais dinheiro e prosperidade para vida!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/09/2025 às 9:47
Imagem ilustrativa de um prato de nhoque!
Imagem ilustrativa de um prato de nhoque! - Reprodução/ iStock

A Simpatia do Nhoque da Fortuna é um ritual que une gastronomia e crença popular.

Esse ritual, também conhecido como Tradição de São Pantaleão, é ideal para as pessoas que desejam atrair mais dinheiro e prosperidade para a vida.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa.

Mas é importante lembrar que o Nhoque da Fortuna deve ser realizado todo dia 29 de cada mês. Confira agora!

Simpatia do Nhoque da Fortuna

Reprodução/ iStock
De acordo com o portal Terra, essa simpatia é bem simples de fazer.

Em primeiro lugar, no dia 29, coloque uma nota de qualquer valor embaixo do prato com nhoque. Feito isso, fique de pé em frente a mesa, assim se concentrando no ritual.

Ainda em pé, coma as sete primeiras unidades do nhoque. Depois você pode sentar e saborear todo o prato.

O dinheiro deve ficar guardado até o próximo dia 29, quando deverá ser doado para uma pessoa necessitada.

Importante!

Para fazer a simpatia do nhoque da fortuna, o ideal é que você mesmo prepare a massa e o molho. O ritual é potencializado quando tudo é feito de forma caseira.

Além disso, não precisa necessariamente ser a receita tradicional de batata, você pode escolher entre mandioquinha, batata doce, abóbora, espinafre ou qualquer versão que agradar seu paladar.

